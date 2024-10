Spitalul Județean de Urgență îşi doreşte un laborator complet robotizat

În curtea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare se dorește ridicarea unui nou corp de clădire. Acesta ar trebui să găzduiască atât un bloc operator nou, cât și o altă unitate de primiri urgențe. Tot aici ar urma să fie realizat și un laborator medical, complet robotizat, fără intervenție umană.

” Proiectul în valoare de 100 milioane de euro, se referă la noul corp care se dorește a fi construit în curtea spitalului de urgență. Este cel mai major proiect pentru Sănătate în Maramureș. Acolo ar trebui să fie construit un nou bloc operator cu toate dotările aferente, o nouă uitate de primiri urgențe și un nou laborator care nu are nevoie de intervenție umană în tot circuitul. Laboratorul va avea un sistem de tuburi care preia efectiv probele biologice și le duce direct în laborator, automat și primești direct rezultatele la final. Pacientul nu intră în laborator, pentru că astfel ar putea fi compromise probele”, a declarat Ionel Bogdan, fostul președinte al Consiliului Județean Maramureș.

Noul corp de clădire este cu atât mai necesar, cu cât problema spațiilor este destul de acută în momentul de față, la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, după cum recunoaște și managerul instituției.

” Coerența și logica proiectului cu acea clădire nouă era de a decongestiona spitalul. Este foarte important să câștigi spații. Să relochezi blocul operator sau laboratorul înseamnă automat mii de metri pătrați pe care noi, ca spital, îi câștigăm în ideea dezvoltări serviciilor medicale. Noi am făcut un studiu de fezabilitate. Am aprobat indicatorii tehnico-economici cu Consiliul Județean, am depus la minister proiectul pentru avizul de oportunitate. Așteptăm acel aviz pentru a primi banii și pentru a putea ridica corpul de clădire, de o importanță vitală pentru județul Maramureș. Pentru că, fără falsă modestie, putem spune că pe o rază de trei județe, cam la noi se rezolvă lucrurile pe linia cardiologiei intervenționale, a neurochirurgiei sau a altor specialități”, a declarat Alexandru Oros, managerul spitalului.

Referitor la laboratorul medical complet robotizat, acesta a precizat că marele avantaj este acuratețea rezultatelor.

” Parte componentă a acelui proiect este partea de transport a probelor, la nivelul spitalului, respectiv o rețea de transport care să meargă în noua clădire cu probele. Am gândit-o în același timp să fie și pentru transport medicamente, cu o capsulă. Pe de altă parte, laboratorul este complet robotizat, de la început până la final. Acuratețea este de 100%. Nu mai poți comenta nimic, nu mai poți imputa nimic”, a concluzionat Alexandru Oros.