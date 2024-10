Final de sezon regulat la Liga 5

În Liga 5 s-a disputat ultima etapă a sezonului regulat. Cea care a decis echipele calificate în Play-Off, respectiv în Play-Out-ul acestui eşalon.

Din Seria 1, în Play-Off vor evolua Măgura Coaş, UAC Europe, Viitorul Culcea-Săcălăşeni şi Rapid Satu Nou de Sus, iar în Play-Off se vor duela Speranţa Cerneşti, Voinţa Târgu Lăpuş, Gloria Chechiş, Viitorul Cupşeni şi Fulgerul Lăschia.

Protagonistele Seriei 2 pentru Play-Off sunt ACS Satu Nou de Jos, AS Ulmeni, Viitorul Gârdani şi AS Mireşu Mare, iar în Play-Out se vor regăsi Unirea Arieşul de Pădure, Măgura Codrului Oarţa de Sus, Athletic Remetea Chioarului, PHP Iadăra şi Speranţa Fersig.

Seria 1, rezultate etapa 9: Viitorul Culcea-Săcălășeni – Fulgerul Lăschia 5-1 (1-1); UAC Europe – Măgura Coaș 1-1 (0-0); Rapid Satu Nou de Sus – Speranța Cernești 6-4 (4-3); Viitorul Cupșeni – Voința Târgu Lăpuș 1-1 (0-0). Gloria Chechiș a stat.

Seria 2, rezultate etapa 9: Viitorul Gârdani – PHP Iadăra 3-3 (1-0); Athletic Remetea Chioarului – ACS Satu Nou de Jos 2-4 (0-4); AS Ulmeni – Unirea Arieșul de Pădure 3-2 (0-1); AS Mireșu Mare – Speranța Fersig 3-1 (2-1). Măgura Codrului Oarţa de Sus a stat.

După această primă fază jucată în două serii organizate după criteriul geografic, primele patru echipe din fiecare serie formează Liga 5 Play-Off. Restul grupărilor continuă competiția în Liga 5 Play-Out. Liga 5 Play-Off se va disputa tur-retur, Liga 5 Play-Out se va juca într-un singur tur. Primele două echipe din Liga 5 Play-Off vor promova pentru sezonul 2025/2026 în Liga 4 Clasic, dacă îndeplinesc condițiile. Primele două echipe din Liga 5 Play-Out promovează pentru anul competițional următor în Liga 5 Elite.