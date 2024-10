„Lucaciștii”, în vizită de studiu la Facultatea de Chimie

Sub egida „Sensibilizare-Educare-Implicare-Viitor”, la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare au fost derulate o serie de activități menite să îi ajute pe elevi să devină cetățeni responsabili și să adopte comportamente ecologice care contribuie la un viitor mai sustenabil și mai sănătos pentru toți.

Abordarea practică a început cu vizita de studiu la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Cluj-Napoca, în cadrul proiectului de parteneriat ,,Experimentează Chimia″.

Au participat elevi din clasele VII-IX, sub coordonarea profesorilor Magdalena Covaci, Ionel Bud, Margareta Radu, Silvia Donca și Daniela Ember. S-a continuat cu activități despre sustenabilitate și dezvoltare durabilă în mediul construit și Surse alternative de energie, sub îndrumarea profesorilor Gabriela Mărieș, Magdalena Covaci, Margareta Radu, Ionel Bud și Delia Ardelean.

Săptămâna Verde a inclus și lucrări practice interesante efectuate în cadrul Departamentului de Chimie-Biologie din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Au experimentat chimiștii lucaciști din clasele a 10-a A, 10F și 12E alături de conf. univ. dr. Monica Marian, șef. lucr. dr. Claudia Butean, conf. univ. dr. Cristina Mihali și asist. univ. dr. Lavinia-Lorena Pruteanu. Elevii au fost coordonați de profesorii Magdalena Covaci, Ionel Bud, Margareta Radu, Gabriela Mărieș și Carmen Matiaș.