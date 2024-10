Pesta porcină • „De regulă, în prima zi de anchetă lumea ne minte”

În ședința de colegiu prefectural, conducerea Direcției Sanitar Veterinare Maramureș a prezentat o serie de dificultăți cu care se confruntă în momentul în care apar cazuri de îmbolnăvire la animale.

Probleme au fost în Sălsig și Gârdani unde au fost confirmate cazuri de pestă porcină africană și unde proprietarii animalelor bolnave au “omis” să spună adevărul, din dorința de a fi despăgubiți.

“Nu am avut foarte multe focare în raport cu județele din jurul nostru. Am avut la Sălsig și Gârdani câteva episoade succesive. Au văzut și primarii din Sălsig și Gârdani cum se transmite boala atunci când inconștiența unor cetățeni ne duce în situația respectivă. Adică este neplăcut să umblăm prin congelatoare să demon­străm că de fapt niște cantități de carne, venite din Satu Mare, din zone unde evoluează boala, aduse de la neamuri în Maramureș, fac obiectul evoluției bolilor. Pentru că, după câteva luni de zile, se decongelează carnea respectivă, se gătește, resturile se aruncă la porcii sănătoși și apare boala. Când începe ancheta noastră nu este vinovat nimeni. Când facem anchetele care au niște coordonate, noi nu ne ducem până nu luăm probe și atunci laboratorul ne confirmă cum stau de fapt lucrurile. De regulă, în prima zi lumea ne minte, așa că nici nu prea ne interesează în prima zi discuțiile cu prioritarii. Din dorința de a fi despăgubiți, ei zic că nu sunt de vină. Așa că la final, formularul necesar pentru despăgubiri nu conține elementele cheie și atunci se supără pe noi, că nu-i despăgubim. Noi ne pregătim ca și cum am dori să-i despăgubim, dar ancheta nu ne lasă, pentru că cetățenii nu respectă legea. Sunt care nici nu au animale identificate, este ca și cum nu ai avea certificat de naștere” – a declarat Vasile Pop, directorul adjunct al DSV Maramureș.

În județul Maramureș, la porcul domestic, s-au raportat 8 focare, care au fost toate legate unul de celălalt. Situația este problematică în momentul în care focarele se depistează în zone apropiate de fermele de porci, care automat intră și ele sub o serie de restricții, pentru a limita răspândirea bolii.