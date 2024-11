Liceul Teoretic “Pintea Viteazul” Cavnic, într-un proiect de parteneriat la Istanbul

Liceul Teoretic “Pintea Viteazul” Cavnic a participat, cu 7 elevi şi 2 profesori, la proiectul de parteneriat Erasmus de mică anvergură, Healthy Life Calls You/Now is Time to Move, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi derulat la Istanbul (Turcia).

Elevii Roxana Dezsi, Maria Făt, Iulia Huţanu, Alexia Neamţu, David Gherman, Răzvan Oros, Dorian Tiecar, respectiv profesorii Adina Costinar şi Claudia Stoica sunt persoanele care au reprezentat instituţia de învăţământ în proiectul la care au mai luat parte I.I.S. ”Di Poppa-Rozzi”, Teramo, din Italia (coordonator european) şi Defne Vip Eğitim Kurumlari Ltd. Sti, Istanbul, din Turcia.

Scopul acestui proiect a vizat îmbunătățirea sănătăţii fizice și psihologice a elevilor din cele 3 școli partenere prin implementarea unor activități specifice. De asemenea, să ofere acces la informații despre o nutriție sănătoasă și să încurajeze activitățile fizice pentru a minimaliza și elimina problemele legate de lipsa de nutriție, mișcare şi comportamente nesănătoase.

Un alt obiectiv al proiectului a fost împărtășirea, punerea în acțiune și sprijinirea unei abordări inovatoare în educația pentru sănătate, punând la dispoziție cele mai bune practici.

În cadrul activităţilor, cei implicaţi în proiect au dezbătut teme precum cele legate despre un stil de viaţă organizat sau utilizarea substanţelor nocive în rândul adolescenţilor (tutun, droguri etc.). Nu au lipsit din portofoliu jocurile de cunoaştere sau activităţile sportive.

“Pentru mine, „Healthy Life Calls You/ Now is Time to Move” a fost cel mai valoros proiect la care am luat parte. Mi-am îndeplinit visul meu de 11 ani, de a păși pe meleagurile Istanbulului și de a-mi exersa competențele limbii turcești, pe care le-am dobândit singură, de-a lungul anilor, prin propria muncă. Am avut parte de experiențe unice, învă­țând multe lucruri. Ne-au fost prezentate informații cu adevărat utile despre cercul vicios, dependențe, tentație și cum putem să scăpăm de acestea sau să le evităm. De asemenea, informații despre cum să avem un stil de viață cât mai sănătos, căci sportul și mâncarea sănătoasă sunt pe primul loc! Am colaborat cu elevi deschiși, cu care am legat prietenii speciale. Încurajez pe fiecare elev să încerce, să se străduiască să ajungă acolo unde își dorește! Un proiect de acest tip îți schimbă viața și îți poate schimba chiar și gândirea!” – a declarat Maria Făt, elevă în clasa a XI-a A.