Topul firmelor maramureșene 2024 (II)

– urmare din nr. 10.943 –

SERVICII

• Repararea mașinilor

– Întreprinderi mici: 1. LIFSOR MAȘINI DE RIDICAT SRL – Săcălășeni

• Repararea altor echipamente

– Microîntreprinderi: 1. MEGA FRIGO SRL – Baia Mare

• Captarea, tratarea și distribuția apei

– Întreprinderi mari: 1. VITAL SA – Baia Mare

• Colectarea și epurarea apelor uzate

– Microîntreprinderi: 1. ARSPRODEST ECOPURA SRL – Baia Mare

• Dezvoltare (promovare) imobiliară

– Întreprinderi mici: 1. OBERHAUSER INVEST SRL – Baia Mare

• Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

– Întreprinderi mari: 1. URBIS SA – Baia Mare

• Transporturi rutiere de mărfuri

– Întreprinderi mijlocii: 1. HAGERO SRL – Sârbi

• Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

– Întreprinderi mici: 1. ART TEAM SPEDITION SRL – Baia Mare

• Manipulări

– Întreprinderi mijlocii: 1. LOGISTIC B.M.P.S. SRL – Baia Mare

• Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

– Microîntreprinderi: 1. TL PLUS MEDIA SRL – Baia Mare

• Activități de difuzare a programelor de televiziune

– Microîntreprinderi: 2. CANAL 7 SRL – Baia Mare

• Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

– Întreprinderi mici: 2. HOFER-H.I. SRL – Baia Mare

• Agenții imobiliare

– Microîntreprinderi: 2. IMORUS SRL – Baia Mare

• Activități de consultanță pentru afaceri și management

– Întreprinderi mici: 1. ARAMIS PLUS SRL – Baia Mare

• Activități de arhitectură

– Întreprinderi mici: 2. AEDILIS PROIECT SRL – Baia Mare

• Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

– Întreprinderi mici: 2. MASTERCAD TOPO SRL – Baia Mare; 3. CUBICON INVEST SRL – Baia Mare

– Microîntreprinderi: 2. RADEN PROIECT INSTAL SRL – Baia Mare

• Activități ale agențiilor de publicitate

– Întreprinderi mici: 1. INSIDE MEDIA SRL – Baia Mare

– Microîntreprinderi: 2. ELSYLINE SRL – Tăuții-Măgherăuș

• Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

– Microîntreprinderi: 3. WORK EXPERIENCE GROUP SRL – Baia Mare

• Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

– Microîntreprinderi: 1. CLEMON SRL – Baia Mare

• Școli de conducere (pilotaj)

– Microîntreprinderi: 1. AUTO-TICU SRL – Baia Mare

• Activități de asistență medicală generală

– Întreprinderi mici: 2. CABINET MEDICAL ARAMIS INVEST SRL – Baia Mare

• Alte activități referitoare la sănătatea umană

– Întreprinderi mici: 1. VALORA MED SRL – Satu Nou de Jos

– Microîntreprinderi: 1. R.M.N CASA RUSU SRL – Baia Mare

• Activități ale bibliotecilor și arhivelor

– Microîntreprinderi

1. ARHIVE GMR SRL – Baia Mare.

COMERȚ

• Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

– Întreprinderi mari: 1. ATP MOTORS RO SRL – Baia Mare

• Intermedieri în comerțul cu produse diverse

– Microîntreprinderi: 2. INTER FORESTA SRL – Baia Mare

• Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

– Întreprinderi mici: 2. SOLMIXFLOR SRL – Baia Sprie

• Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

– Microîntreprinderi: 2. SOMEŞ CODRU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ – Rodina

• Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

– Microîntreprinderi: 1. ALFA ICE CREAM SRL – Furnizor de înghețată – Recea

• Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

– Întreprinderi mici: 1. SELECT MOBILITY SRL – Baia Mare

• Comerț cu ridicata al produselor textile

– Întreprinderi mici: 1. ATHORE DELITE SRL – Mocira (com. Recea)

• Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

– Întreprinderi mici: 1. SALCOR SRL – Baia Mare

• Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

– Întreprinderi mici: 2. OTT GLOBAL MEDTECH SRL – GRAMM STORE – Baia Mare

• Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

– Întreprinderi mici: 1. ELECTROCENTER SRL – Baia Mare; 2. GHIȘE DESIGN SRL – Recea

• Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

– Întreprinderi mici: 2. OFFICE CENTER SRL – Recea

• Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

– Întreprinderi mijlocii: 1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL – Baia Mare

– Întreprinderi mici: 1. CORPORATION CONSTRUCT SRL – Baia Mare

• Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

– Întreprinderi mici: 2. TEUTON NORD SRL – Baia Mare

– Microîntreprinderi: 1. EXPERT ROOF SYSTEMS SRL – Baia Sprie

• Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

– Microîntreprinderi: 2. ZBV GRUP INVEST SRL – Tăuții-Măgherăuș

• Comerț cu ridicata nespecializat

– Întreprinderi mijlocii: 1. MEDIAPRESS SRL – Baia Mare

• Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

– Întreprinderi mijlocii: 1. ABA – FLOR PROD COM SRL – Baia Mare

• Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și soft­ware-ului în magazine specializate

– Întreprinderi mici: 1. ONE-IT SRL – Baia Mare

– Microîntreprinderi: 1. VLAROX FISCAL SRL – Soluții Fiscale Complete – Lăpușel; 2. REAL INFO SRL – Baia Mare

• Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

– Întreprinderi mici: 1. ARAMIS FEELING SRL – Baia Mare; 2. MARIANSIMPRO SRL – Săsar; 3. SILVAROM BAIA MARE SRL – Baia Mare

– Microîntreprinderi: 3. GLORIAM BIT SRL – Tăuții-Măgherăuș

• Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

– Întreprinderi mari: 1. BERTUS SRL – Baia Mare

– Întreprinderi mici: 1. SAVOY CAFE SRL – Bijuteria Savoy – Baia Mare

• Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

– Microîntreprinderi: 1. ATENA-LUX SRL – Baia Mare

• Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

– Întreprinderi mici: AGROMIR STORE SRL – Baia Mare

• Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

– Microîntreprinderi: 2. HOMES SPECIAL CLEANING SRL – Baia Mare

TURISM

• Hoteluri și alte facilități de cazare similare

– Întreprinderi mijlocii: 1. TURIST ȘUIOR SRL – Baia Sprie

• Alte servicii de cazare

– Microîntreprinderi: 1. HOLIDAY TOUR SRL – Ocna Șugatag

• Restaurante

– Întreprinderi mijlocii: 1. BIZO TRADE SRL – Baia Mare

• Activități ale tur-operatorilor

– Întreprinderi mici: 1. SFARA TOURS BAIA MARE SRL – Baia Mare. (v.i.)