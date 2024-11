8 ani de dor de arhiepiscopul Justinian Chira • „A pierdut Biserica un mare Arhipăstor, dar am câștigat un mare rugător”

Arhiepiscopul Justinian Chira rămâne „un ierarh unic și prețios”, a subliniat episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Iustin, în cuvântul rostit la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, în 30 octombrie, atunci când s-au împlinit 8 ani de la mutarea la Domnul a ierarhului maramureșean. „A slujit Biserica lui Hristos ca monah, ca slujitor la Mănăstirea Rohia, ca stareț și apoi ca ierarh, un ierarh unic și prețios, un stâlp al Ortodoxiei, un stâlp de foc al Ortodoxiei, că era lumină și flacără de foc”, a punctat Preasfințitul Iustin.

Credincioși din întreaga țară s-au adunat și în acest an, în 30 octombrie, la Mănăstirea Rohia pentru a lua parte la Sfânta Liturghie, urmată de parastasul oficiat în amintirea Înaltpreasfințitului Justinian. Personalitatea părintelui duhovnicesc a fost evocată de Preasfințitul Iustin care a subliniat că arhiepiscopul Justinian a fost „mult răbdător și îngăduitor, avea o compasiune enormă față de popor, spunea mereu «Mi-e milă de popor», înțelegând și din slujirea dânsului că suntem îndatorați să facem cât de mult bine putem, că pastorația de astăzi se face pe terenul suferinței umane. Cea mai credibilă pastorație și cea mai credibilă predică este alinarea suferinței celor mulți, ce au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de ajutorul slujitorului lui Dumnezeu sau a slujitorilor lui Dumnezeu”.

Din dor și de drag de părintele lor duhovnicesc, oamenii vin mereu la mormântul de la poarta mănăstirii Rohia, acolo unde a dorit să fie înmormântat Înaltprea­sfințitul Justinian.

„Ne adunăm în fiecare an, iată e al optulea an de când a plecat dintre noi, ca să ne alinăm dorul de privirea, de cuvântul, de icoana vie a Înaltpreasfințitului Justinian, pe care o păstrează monahii, preoții și poporul lui Dumnezeu și să-i spunem cu lacrimi toate dorurile noastre și că ne este foarte dor de el, dar simțim că ne veghează, că ne ocrotește, că se roagă pentru noi. A pierdut Biserica un mare Arhipăstor, dar am câștigat un mare rugător. S-a alăturat marilor Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Ierarhi cu viață sfântă. Dânsul a fost un Ierarh cu viață sfântă și a fost pildă și model pentru toți păstorii de suflete și a fost lumină și în Sfântul Sinod, o înțelepciune proverbială avea Înaltpreasfințitul și era normativ când spunea ceva. Niciodată nu era superficial, era foarte profund și convins de ceea ce spunea și ceea ce făcea. De aceea zic, a rămas în urma Dânsului icoana vie a Arhipăstorului ferm, dar blând și bun și înțelept și a rămas lumina pe care ne-a lăsat-o prin cuvânt și prin scrierile Înaltprea­sfințitului… Avem un rugător sus în cer și să nu uităm că ne-a promis că ne așteaptă la Poarta Raiului. Doar să ajungem până acolo”, a adăugat Preasfințitul Iustin.