”Atențiile” oferite de pacienți nu au dispărut din spitale din Maramureș

Mita este în continuare prezentă în sistemul medical, lucru pe care îl recunosc și unii manageri de spitale din Maramureș. Cu toate acestea, se poate constata o scădere a acestui fenomen și, foarte important, vorbim mai mult de atenții oferite de bolnavi fără ca actul medical să fie condiționat.

În plus, unii pacienți se simt mai ”în siguranță” dacă oferă șpagă personalului medical.

În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare, problema ”atențiilor” a fost subiect de discuție cu toți angajații unității spitalicești, care au participat la întâlniri cu instituțiile abilitate să combată acest fenomen.

”Am avut întâlniri cu structurile instituțiilor care monitorizează și urmăresc acest gen de acțiuni, așa-numitele atenții. Am avut o întâlnire cu întreg corpul medical cu comisarii din Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cât și cu personalul medical mediu și auxiliar. Aceste lucruri există de foarte mult timp. Știm foarte bine că atitudinea este atât din punct de vedere al celui care se prezintă cât și din partea celui care primește respectivul pacient în cabinet, pentru consult” – a declarat Rareș Pop, managerul spitalului.

Un barometru al acestui fenomen de acordare de mită/șapă/atenții este în momentul de față ches­tionarul de satisfacție al pacientului. Aici, bolnavii internați sau aparțină­torii pot, printre altele, să spună sub protecția anonimatului, dacă au dat sau li s-a cerut șpagă. Din răspunsurile primite, se pare că există cazuri izolate, în care pacienții internați au recunoscut că au oferit atenții, însă fără să li se pretindă acest lucru din partea personalului medical.

”Avem aceste întrebări în chestionarul de satisfacție. Răspunsurile depind de gradul de înțelegere și de intimitatea relațională care există între personalul medical și pacient. Avem întrebări la care ni se răspunde: «Da, am dat, dar nu am fost condiționat de un anumit fapt». Nu există condiționalitatea actului medical. Însă aceste răspunsuri sunt foarte puține, nesemnificative dacă luăm din punct de vedere al unei statistici. Însă aceste lucruri nu ar trebui să existe deloc” – a mărturisit Rareș Pop.