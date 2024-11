“Fii rază de soare!”, şopteşte cu drag şi cu lumină Dana Bota-Lazăr, împreună cu Mihaela Mureşan

O seară a bucuriei, a prieteniei şi a comuniunii a fost la lansarea de carte a jurnalistei Dana Bota-Lazăr care a lansat o carte în tandem cu artista plastică, Mihaela Mureşan.

A fost un eveniment atipic din care au lipsit discursurile interminabile şi plictisitoare. În schimb, evenimentul a fost presărat cu momente artistice, Paula Mureşan a cântat, iar Iris Bota Lazăr a recitat. Inedit a fost şi faptul că autoarea a oferit în dar cartea celor prezenţi la lansare, îndemnându-i pe fiecare în parte: “Fii rază de soare!”

“O rază de soare adunat sub forma unui buchet format din cuvinte”

Unul din oamenii care au încurajat-o pe Dana să îşi pună pe hârtie trăirile a fost directorul Aeroportului Satu Mare, Mihai Pătraşcu, cel care a remarcat că autoarea este “un om lumină, iar poeziile ei sunt raze de soare pe care le trimite înspre noi”. “Prin locurile pe unde a umblat a reuşit să adune destul de mult şi vine acum cu toată lumina pe care a adunat-o şi ne aduce o rază de soare sub forma unui buchet format din cuvinte. Şi vine şi Mihaela Mureşan care îl completează cu culoare şi tablouri”, a spus Mihai Pătraşcu.

Cartea Danei Bota-Lazăr a obţinut recent un premiu în cadrul Festivalului de Poezie din Sighetu Marmaţiei. Managerul revistei de cultură “Nord Literar”, Dana Gagniuc-Buzura, a adăugat că “absolut inconştient”, cele două autoare au intrat într-un trend care este la modă acum: cartea ilustrată, cartea-obiect. “E o potenţare extraordinară a scrisului de către imagine şi invers. Cartea e foarte rotundă, foarte închegată”, a completat Dana Gagniuc-Buzura.

“Poezia Danei e rugăciune şi e solară, e un discurs foarte profund, venit din suflet. Femeia la 40 de ani atinge o maturitate a creaţiei şi a responsabilităţii şi a rolului ei social. Se cunoaşte şi se autocunoaşte şi dă din ceea ce a acumulat în viaţă de-a lungul timpului. Dana a acumulat, a călcat cu piciorul pe acolo pe unde s-a născut filosofia. Toate experienţele pe care le trăim, ne zidesc, ne construiesc, ne deconstruiesc. Dacă se grevează pe un fond sensibil, pe un burete bun, de acolo la un moment dat va ţâşni un izvor. Această carte este un izvor. Aici este Dana sută la sută, este sufletul ei, este inima ei”, a afirmat managerul revistei de cultură “Nord Literar”.

De altfel, Dana Gagniuc-Buzura a recomandat înspre lectură cartea “Fii rază de soare!”, accentuând că, atunci când lecturezi poeziile, “o vezi pe Dana păşind cu un curcubeu deasupra capului. Aceasta este poezia şi eu vă recomand să o citiţi, să vă bucuraţi şi să vă luminaţi. Poezia e o chestiune din prea-plin. Este spusă în şoaptă, este spusă cu drag, este spusă cu lumină”.

Jurnalistul Dan Coardă a apreciat că Dana e pasionată de cuvinte. “Cuvintele când se încăpăţânează să ajungă între coperţi rămân moştenire şi la un moment dat cineva va descoperi cuvintele. Sunt fascinante când, în lumea aceasta dominată de tehnologie, cineva pune mâna pe hârtie şi creion şi se încăpăţânează să scrie”, a punctat Dan Coardă.

“Un exerciţiu de introspecţie”

Autoarea poeziilor, Dana Bota-Lazăr, a evidenţiat că versurile scrise de ea sunt “un exerciţiu de introspecţie. Am vrut să îmi iau fiecare gând la rând şi să văd ce se ascunde în spatele fiecărui gând. Putem simţi, putem iubi mai mult decât gândim. Ne pierdem uneori vremea gândind, gândind şi răzgândind. Dar câţi au curajul să iubească aşa cum cere sufletul lor? Acesta a fost exerciţiul pe care l-am practicat, provocându-mi mintea să treacă de pe negativ, de la acel scenariu dezastruos, să cobor din trenul acela accelerat care face călătorii supersonice între trecut şi viitor, dar activează mereu staţia prezentului. Când am coborât intenţionat în prezent, am descoperit că în prezent se întâmplă viaţa, în prezent şi numai în prezent se poate trăi. Îmi plac oamenii care au strălucire în ochi, aceia sunt oameni pasionaţi şi mi-am provocat mintea: fii o rază de soare! Viaţa este aşa cum este, depinde doar de noi cu ce ochi o privim. Mi-am dorit să am ochi luminoşi atunci când mă uit la oameni, când mă uit la ce mă înconjoară”.

La rândul său, Mihaela Mureşan, cea care a realizat “tablourile” din carte a precizat că “această carte, s-a născut dintr-o prietenie, din conceptul pe care am vrut să îl dăm mai departe: de a fi împreună. Această carte este un limbaj codat de versurile Danei îmbrăcat în codul culorilor mele. Această carte este limbajul sufletului nostru. Nu doar corpul are nevoie de hrană, ci şi sufletul nostru are nevoie de hrană”.

Evenimentul a fost moderat de o fostă jurnalistă, Sonia Râjniţă. La final, cei prezenţi au primit în dar cartea Danei Bota-Lazăr, “Fii rază de soare!”, apărută la Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș.