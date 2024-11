Jazz la Muzeul Judeţean de Artă

În Baia Mare va avea loc, în perioada 7-9 noiembrie, cea de-a șasea ediție a One Jazz Festival. Pe lângă muzicienii care vor concerta în sala de spectacole Auditorium de la ATP Tech Center, programul festivalului cuprinde și unele evenimente conexe. Unul dintre acestea este concertul susținut de Essential Notes, marți, 5 noiembrie, de la ora 18, la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Essential Notes este un grup de jazz electro-acustic, format din Simion Bărnuțiu – clape & electronics și Robert Kányádi – tobe, percuție.

”Abordarea muzicală este una specifică jazzului contemporan, îmbinând abordări pe alocuri cinematice și chiar cu influențe din zona neoclasică. Afinitatea membrilor grupului pentru jazz și improvizație oferă audienței un mix de sonorități aduse de sunetul cald al pianului în combinație cu tobele acustice, toate acestea integrându-se într-un peisaj sonor continuu generat electronic, mixat. Temele muzicale par minimaliste, dar se ”complică” într-un mod special pe parcurs, metamorfozându-se pe alocuri în ritmuri complexe și improvizații. Influențele asupra compozițiilor trupei vin de la artiști precum Bugge Wesseltoft, Hidden Orchestra, Portico Quartet, Hania Rani, Bill Laurance, Nils Frahm” – precizează cei de la Asociaţia One Sound.

Essential Notes a concertat în cadrul unor evenimente precum Jazz in the Park, Smida Jazz Festival, Untold, One Jazz Festival, Street Food Festival (Cluj, Alba Iulia, Brașov, Iași) Samfest Jazz Festival sau Roland Jazz Festival.

Intrarea la concert este liberă, în limita locurilor disponibile. Rezervări se pot face la adresa de e-mail muzartbm@yahoo.com sau la tel. 0262213964. One Jazz Festival este un eveniment organizat de Asociația One Sound.