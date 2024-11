Oana Larisa Pop: ”N-aş putea trăi fără cântec… face parte din viaţa mea!”

Câştigătoarea Festivalului din Stremţ

Câștigătoarea trofeului Festivalului concurs de interpretare muzică populară și instrument “Pe sub poala Codrului – Prânzul miresei Anicuța” Stremț, ediția a VI-a, a fost Oana Larisa Pop. Tânăra s-a născut acum 16 ani în Săliștea de Sus. În prezent este elevă la Colegiul de Arte din Baia Mare, clasa a X-a, și studiază canto popular la catedra profesoarei Mihaela Zăiceanu Bob.

R: Când ai început să cânți?

O.L.P.: Dragostea pentru muzică a venit de la o vârstă foarte fragedă. Pe la vreo trei ani și jumătate, tatăl meu care este și susținătorul meu numărul unu, m-a învățat colindul celebrului și iubitului folkist Ștefan Hrușcă „Când fost-a prunc micuț Iisus”, iar de atunci am început să ascult și să fredonez prin casă. Am ajuns să fiu foarte activă la serbările de la grădiniță și școală, cu un repertoriu bogat și divers, spre încântarea dascălilor mei.

R: Când ai început să studiezi „serios”, adică îndrumată de specialiști?

O.L.P.: De la vârsta de 8 ani am început studiile muzicale la Școala de Artă „Gheorghe Chivu” din Sighetu Marmației, la catedra profesorului Marius Iusco. Apoi mi-am îndreptat pașii la actualul liceu de profil muzical.

R: În palmaresul tău se află şi alte premii pe lângă trofeul din Stremţ…

O.L.P.: Nu sunt la primul premiu important. Am participat la multe concursuri naționale și internaționale unde am obţinut premii importante, printre care aș aminti: „Transylvania Stars” Târgu-Mureș, trofeul festivalului în 2018; „Viorel Costin” Sighetu Marmației, premiul al II-lea în 2020; „Care om horește mândru” Dragomirești, marele premiu în 2023; „La umbra crucii tale” Lăpușel, marele premiu în 2023; „Starurile Viitorului” Baia Mare, marele premiu în 2024, iar acum în septembrie 2024 „Pe sub poala Codrului” Stremț-Băsești, tot marele premiu.

R: Ce înseamnă pentru tine muzica?

O.L.P.: Muzica este limbajul universal al omenirii și alungă singurătatea, tristețea, alină sufletele bolnave. Muzica nu minte și poate schimba în bine lumea aceasta. Perioada Crăciunului este cea mai fascinantă pentru mine datorită colinzilor. Cu fiecare an ce trece o aștept cu o mai mare nerăbdare, iar cu cât studiez mai mult îmi dau seama că n-aș putea trăi fără cântec, face parte din viața mea… (G.D.)