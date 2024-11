A debutat faza de Play-Off şi Play-Out în Liga 5

Prima rundă din Play-Offul şi Play-Outul Ligii 5 s-a desfăşurat la finalul săptămânii precedente. Dacă în Play-Off am avut parte de o etapă completă, în cea de Play-Off, Speranţa Fersig a făcut figura tuturor adversarelor şi s-a retras din campionat. Un alt meci din această fază, Gloria Chechiş – Speranţa Cerneşti, s-a terminat în minutul 20, după ce oaspeţii au rămas în 6 jucători.

În Play-Off, lider este AS Ulmeni, podium com­pletat de ACS Satu Nou de Jos şi Măgura Coaş.

Faza de Play-Out este condusă de Unirea Arieşul de Pădure, urmată de Fulgerul Lăschia şi PHP Iadăra.

Rezultatele etapa 1, Play-Off: ACS Satu Nou de Jos – AS Mireșu Mare 9-1 (4-0); AS Ulmeni – UAC Europe 3-0 (0-0); Măgura Coaș – Rapid Satu Nou de Sus 1-1 (0-1); Viitorul Gârdani – Viitorul Culcea-Săcălășeni 2-2 (0-0). Clasament: 1. AS Ulmeni – 6 p; 2. ACS Satu Nou de Jos – 5 p; 3. Măgura Coaş – 4 p.

Rezultatele etapa 1, Play-Out: Gloria Chechiș – Speranța Cernești 0-1 (meciul terminat în minutul 20, când echipa oaspete a rămas în 6 oameni după accidentarea unui jucător); PHP Iadăra – Athletic Remetea Chioarului 3-1 (1-1); Unirea Arieșul de Pădure – Viitorul Cupșeni 4-2 (1-1); Fulgerul Lăschia – Speranța Fersig 3-0 (echipa din Fersig s-a retras din campionat); Voința Târgu Lăpuș – Măgura Codrului Oarţa de Sus (sâmbătă, 16 noiembrie, ora 14). Clasament: 1. Unirea Arieşul de Pădure – 6 p; 2. Fulgerul Lăschia – 3 p; 3. PHP Iadăra – 3 p.