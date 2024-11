Dumitru Marinescu, primar Tăuții-Măgherăuș: ”Un nou drum de legătură, prioritar pentru acest mandat”

Unul dintre tinerii primari din Maramureș, care au reușit să câștige al doilea mandat, este Dumitru Marinescu, edilul orașului Tăuții-Măgherăuș. Am dorit să aflăm care sunt prioritățile pentru următorii patru ani, dar și neajunsurile primului său mandat.

• Reporter: De curând ați depus jurământul pentru al doilea man­dat. Care este bilanțul primului mandat?

• Dumitru Marinescu: Bilanțul este unul, zicem noi, destul de bun. Dar cel mai bine în acest sens ar răspunde cetățenii orașului. Pentru Tăuții-Măgherăuș, ultimii 4 ani au însemnat o dezvoltare accentuată a părții de infrastructură și tot ce înseamnă parte de proiecte pe fonduri europene, pe fonduri naționale și care au fost susținute din punct de vedere financiar din bugetul consiliului local și lucrurile din acest punct de vedere au avut o direcție pozitivă. Este loc de mai bine, dar procentajul cu care am fost ales arată că cetățenii au fost mulțumiți de primul meu mandat.

• R: Care sunt principalele realizări?

• D.M.: Nu o să putem spune toate realizările din ultimii patru ani, dar în fiecare localitate aparținătoare orașului am încercat să implementăm un proiect important. În Tăuții-Mă­gherăuș, spre exemplu, s-a finalizat o creșă, am finalizat Centrul Civic și Parcul Hoșteze. În localitatea Băița am realizat extinderea rețelei de gaz, în Bozânta Mare am pus în funcțiune rețeaua de gaz. În Bușag și Merișor am asfaltat drumuri și am extins rețelele de utilitate publică. În Nistru s-a început un proiect legat de construirea a 48 de apartamente pentru tinerii sub 35 de ani, din zona defavorizată. Proiectul este încă în derulare.

• R: Care sunt nerealizările mandatului trecut?

• D.M.: Cu siguranță există nerealizări și sunt lucruri pe care nu am reușit să le facem. O problemă majoră în zona noastră o reprezintă iazul de decantare de la Bozânta Mare, care este un factor poluator extrem de important, nu doar pentru orașul Tăuții-Măgherăuș, ci și pentru comuna Recea, pentru Baia Mare, cât și pentru localitățile limitrofe. Este o nerealizare a noastră, pentru că, indiferent de demersurile făcute, autoritățile și cei în drept să ia măsuri se pare că nu au mișcat niciun deget în direcția asta.

• R: Care sunt prioritățile pentru următorii 4 ani?

• D. M.: Prioritățile rămân aceleași: să fim un exemplu pentru cetă­țeni, să existe transparență în tot ceea ce înseamnă partea de decizie, să fim cooperanți cu ei, pentru că acestea sunt cele mai importante proiecte pe care noi le avem. Din punctul de vedere al investițiilor, prioritatea noastră majoră o constituie finalizarea rețelelor de utilitate publică în toate localitățile orașului Tăuții-Mă­ghe­­răuș. Ne do­rim realizarea unui drum de legătură, care să descongestioneze traficul, care este o problemă fundamentală pentru drumul E 58. Ne vom axa pe aceste proiecte.

• R: Cum veți rezolva problema traficului?

• D.M.: Toată lumea știe că rezolvarea o constituie realizarea unei centuri metropolitane, care să scoată traficul din Tăuții-Măgherăuș. Dar, în paralel, noi avem un proiect de realizare a unui drum de legătură între comuna Recea și Tăuții-Măghe­răuș, pe care sperăm să-l realizăm în cel mai scurt timp și să reducem numărul de autoturisme și autovehicule care traversează orașul. Noi tot facem pași concret de ceva timp, dar încă suntem la stadiul de hârtii. Proiectul nostru se află într-o fază de început, la faza de realizare a SF-ului și vom prezenta în curând variantele care sunt posibile pentru a se realiza.