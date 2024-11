Liceenii de la Colegiul de Arte, prezenți la Festivalul de Arhitectură al Școlilor

Sfidând vacanța, elevii claselor de Arhitectură și Design ai Colegiului de Arte Baia Mare au fost prezenți la prima zi de FAST (Festival for Architecture Schools of Tomorrow), eveniment desfășurat la Cluj-Napoca.

Sprijiniți de studentul Paul Couți, fost elev al Colegiului de Arte Baia Mare, liceenii băimăreni au avut șansa de a fi „martorii de lux” ai unei prezentări făcute special pentru ei.

“Am fost la Pavilionul din Campus și la expoziția studenților arhitecți clujeni ghidați de dr. arh. Miruna Moldovan și de dr. arh. Silviu Borș. Am văzut machetele participante (multe dintre ele câștigătoare) la concursul de încercare de rezistență la seism a turnurilor, din Statele Unite ale Americii – rod al conlucrării dintre studenții constructori și cei arhitecți; am fost martori ai dialogului mut, prin panouri, dintre cele 5 facultăți de arhitectură participante la eveniment, București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Timișoara”, a relatat prof. Cătălin Anghelescu.

Festivalul de arhitectură dintre școli s-a desfășurat în perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, în Cluj-Napoca. Este un eveniment adresat atât studenților, cât și comunității de arhitecți în ansamblu, factorilor de decizie și cetățenilor interesați de calitatea mediului construit. Tema din acest an a fost: diverse city, adică diversitatea fenomenelor care afectează orașele prezentului și oportunită­țile pentru viitor.