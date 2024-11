Târnosirea Catedralei „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației

Duminică, 3 noiembrie 2024, a XXII-a după Sfintele Rusalii, a bogatului nemilostiv și săracul Lazăr, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat slujba de Târnosire a Catedralei „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și a rostit cuvânt de învățătură în Sighetu Marmației, în Parohia VII, administrată de Preacuviosul Arhimandrit Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, eclesiarh Pr. Mădălin Bontoș, preot slujitor Vasile Dunca.

„Parohia „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației a luat ființă în 1993 și a fost așezată sub ocrotirea Sfântului Iosif Mărturisitorul, care tocmai fusese așezat în calendar, a fost canonizat și trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în iunie 1992, alături de alți 20 de Sfinți preoți, ierarhi, cuvioși, mărturisitori. A fost prima parohie care a fost așezată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Iosif, deoarece în Tomosul de proclamare solemnă a canonizării se spune că de acum înainte icoana Sfântului va fi așezată spre cinstire în toate bisericile Eparhiei și Sfântul Iosif Mărturisitorul va fi luat drept ocrotitor la unele biserici. Drept urmare, la foarte multe biserici unde am dăruit cel de-al doilea hram l-am dăruit pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, drept ocrotitor al acelei biserici nou restaurate. Lucrările la biserica aceasta au început propriu-zis în 1996, când Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, vrednic de pomenire, a pus piatra de temelie. La propunerea Părintelui Protopop Mihai Oprișan, fost protopop al Sighetului, mutat la Domnul, a fost numit aici Părintele Vasile Petrovai, care a preluat lucrările și a făcut un proiect frumos, neobizantin, dar supradimensionat. Așa a fost entuziasmul acelor vremuri, după 1990, pentru că n-am avut voie înainte să construim biserici, am încercat să facem biserici cât mai multe, cât mai mari și cât mai frumoase. Drept urmare, s-a făcut un proiect mare, o biserică, o catedrală, propriu-zis, de 45 m lungime, 35 m lățime și 55 m înălțime. Lucrările au evoluat greu, deoarece economia a fost cu suișuri și coborâșuri, și datorită faptului că era proiectul foarte pretențios și foarte măreț, am putea spune, nu s-au putut realiza toate cele propuse. În 2015, după ce au fost înălțate zidurile, se slujea aici în demisol, în condiții precare, nu suficient de bine pregătite pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. Atât s-a putut. S-au înălțat zidurile și s-au construit cele 4 turnuri în 2015 și s-a blocat proiectul timp de 10 ani. Nu s-a mai putut face nimic și atunci am început să gândim ce trebuie făcut pentru a relua lucrările și a continua lucrările. Propriu-zis, istoricul acestei biserici cu dimensiuni de catedrală seamănă cu cel al catedralei din Baia Mare. Catedrala din Baia Mare a fost începută de un preot de parohie, Părintele Vasile Trif. După reînființarea Episcopiei, în 1990, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian l-a chemat pe Părintele și i-a zis: Părinte Vasile, s-a înființat Episcopia, preluăm noi lucrările la Catedrală. Părintele n-a înțeles. A zis: ne-om înțelege, ne-om înțelege. Și n-a vrut să predea lucrările la viitoarea Catedrală Episcopală, până-n 1996. În 1996 s-a împotmolit. Au fost turnate doar fundațiile, de fapt, și aceea este mult mai mare decât aceasta, și s-a făcut acolo o gârlă, o adevărată gârlă, plină cu apă. Era o imagine sinistră. În 1999, după ce au capitulat, au văzut că nu pot duce mai departe lucrarea, am preluat noi. Și, cu mult efort, am ajuns unde am ajuns. Pentru că lucrările acestea mari sunt foarte costisitoare și necesită eforturi enorme. Așa s-a întâmplat și aici. Lucrările s-au blocat în 2015, nu s-a mai putut continua. Episcopia a încercat să schimbe administrarea parohiei. Au fost destul de multe lucruri nestatutare și de neascultare și ori neascultare duce la tulburare și la dezbinare și nu aduce binecuvântare. Drept urmare, în 2018, după ce a mai fost numit un preot aici, a fost numit preot fiul Părintelui, Cosmin Petrovai, paroh, și Părintele Vasile Dunca preot II, i-am încredințat lucrarea și am încercat să-i îndrumăm să continue. Nu s-a putut face nimic timp de 5 ani. Si atunci a fost nevoie de măsuri excepționale. În 2024, după ce am constat că e cu neputință să continue lucrările, am făcut ceva ce este foarte rar întâlnit: am instituit administrație eparhială și am numit un administrator eparhial în persoana Părintelui Arhimandrit Ioachim, consilier social-filantropic eparhial. După ce am reușit, în ziua de Rusalii, să săvârșim prima Liturghie cu noua conducere instituită la această parohie, au început, în sfârșit lucrări, lucrări importante. Comunitatea credincioșilor de aici, care a fost arondată, și care a număra cam 5.000 de credincioși, sigur că ei s-au risipit între timp, văzând că biserica lor nu evoluează, s-au împărțit la celelalte biserici . Vor reveni, pentru că vor avea bucuria să aibă loc de Liturghie și de rugăciune la Catedrala Sfântului Iosif Mărturisitorul, au început lucrări de igienizare și de restaurare interioară, pentru a se pregăti spațiul de la demisol în vederea săvârșirii Sfintelor Slujbe până la încheierea lucrărilor la biserica propriu-zisă. S-a construit un Altar de Vară, pentru ca să poată săvârși slujbele afară, cât timp era mai cald, să poată lucra în interior. Și s-au făcut lucrări minunate și de mare calitate. Așa se lucrează pentru Dumnezeu. Cum ne place nouă să locuim în case de ultimă generație și cu instalații de ultimă generație, și Dumnezeu este viu și are nevoie ca locașul Lui, care este Sfânt și Sfințitor, să fie înzestrat, înfrumusețat și înnobilat cu cele mai frumoase lucruri și podoabe. S-au placat pereții, parțial, cu cărămidă, s-a placat soleea și Sfântul Altar, s-a pregătit Sfânta Masă pentru târnosire, s-au făcut instalațiile electrice și sanitare, de sonorizare și de canalizare, care lipseau cu desăvârșire. Nici nu poate funcționa o biserică fără să aibă instalațiile necesare acreditate și aprobate de autoritățile în drept. Deci, s-au făcut toate aceste lucrări și în timp foarte scurt. În iunie a fost instituită administrația eparhială și a fost numit un administrator, în persoana Părintelui Ioachim, și de atunci și până acum s-a pregătit biserica, spațiul de la demisol, pentru slujba de sfințire, închinată catedrala și spațiul de aici Sfântului Iosif Mărturisitorul. I-am dăruit astăzi și cel de-al doilea hram, Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, pe care îi rugăm să continue lucrările, să putem relua șantierul, acoperirii, biserica scoasă de sub intemperii și vremuri, apoi să continue lucrările de tencuire și de înzestrare în continuare, pentru că sunt, iată, aproape 30 de ani. A fost o Golgotă pentru această biserică, cum a fost și pentru Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, o altă Golgotă, dar vremurile au fost grele și foarte greu noi românii ne așezăm pe drumul cel drept, însă ne luminează Dumnezeu și ne ajută Maica Domnului și Sfinții Săi, ca să le ducem toate la bun sfârșit, pentru că un lucru început, dacă Îl ai pe Dumnezeu, îl continuă El cu ajutorul Său. Un lucru început pentru Dumnezeu îl continuă Dumnezeu dacă chemi ajutorul Său. Astăzi, când ne întâlnim în cea de XXII/a duminică după Sfintele Rusalii, într-o duminică de toamnă târzie, este destul de rece afară, dar ne vom încălyi de la rugăciune și din slujba de sfințire și Sfânta Liturghie. Părintele Ioachim, care va continua să coordoneze lucrările, împreună cu Părintele Vasile Dunca și cu Părintele Mădălin Bontoș, pe care l-am numit pentru că este catedrala Sfântului Iosif, aparținătoare de Episcopie, în cadrul căreia va funcționa și Parohia Sighet VII, l-am numit eclesiarh al acestei biserici, vor încălzi Altarul și vor însufleți credincioșii, să simtă că sunt păstoriți cu iubire, cu dragoste, cu jertfelnicie, cu responsabilitate și dăruire. Adevărații păstori sunt cei care adună credincioșii, nu cei care îi risipesc, cei care îi iubesc și-i păstoresc cu dragoste și cu blândețe, slujind, nu stăpânind. Așa este slujirea noastră preoțească. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ce am reușit să împlinim și pentru această zi, în care, iată, în sfârșit, nu s-a săvârșit niciodată slujbă de sfințire a Altarului, în sfârșit, sfințindu-se Altarul și târnosindu-se Altarul și biserica, Duhul lui Dumnezeu va încălzi inimile credincioșilor și vor simți că sunt o familie, în comuniune de rugăciune, în comuniune de mărturisire a aceleași sfinte și drepte credințe, dreaptă mărturisire, dreaptă viețuire și dreaptă făptuire. Să ne ajute Dumnezeu, să le ajute Părinților să continue lucrările și credincioșilor să sprijine cât pot, însă doar pe contribuția credincioșilor o astfel de biserică nu poate fi ridicată. Dumnezeu să lumineze anumiți binefăcători, sponsori cum se spune acum, anumiți binefăcători, chiar și autoritățile locale și județene, să sprijine mai departe continuarea lucrărilor, pentru că să se termine și această biserică, ce în final, va fi un monument de arhitectură al municipiului Sighet. Așa să ne ajute Dumnezeu.”

Slujba de sfințire

Dimineață, pe un frig de minus 3 grade și un vânt ascuțit, slujba de târnosire a fost evenimentul mult așteptat de toată suflarea ortodoxă din Sighetu Marmației, pentru care a venit mulțime de popor și a asistat la acest moment important din viața catedralei Sfântului Iosif Mărturisitorul. A fost un moment înălțător, în care curtea bisericii s-a umplut de credincioșii Sighetului, cu mic cu mare, cu tânăr și bătrân, neținând cont de frigul de afară.

Slujba de târnosire s-a făcut după toate prevederile canonice de sfințire. S-a uns cu Sfântul și Marele Mir interiorul și exteriorul demisolului, iconostasul și icoanele de pe el, precum și icoanele din biserică, s-au așezat în piciorul Sfintei Mese Sfinte Moaște de Sfinți Mucenici, în cazul nostru ale Sfântului Filipos de la Niculițel, și Documentul de Sfințire, puse în tub de inox, a fost spălată cu aghiazmă și apă de trandafiri Sfânta Masă, au fost puse pe colțul Sfintei Mese icoanele celor patru Sfinți Evangheliști, Matei, Ioan, Luca și Marcu, gravate în granit, ca să nu se deterioreze, și apoi au fost sigilate cu ceară topită, pusă la dispoziție și topită de farmacistul apicultor Vasile Cozneac din Vișeu de Sus, care a ajutat, astfel, la târnosire a peste 30 de biserici. Sfânta Masă a fost împodobită cu cele trei veșminte tradiționale, după care au fost așezate cele necesare slujirii: Sfântul Chivot, Sfânta Cruce mare de lângă Sfânta Masă, Sfântul Chivot, Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, două sfeșnice și două Cruci de binecuvântare. Demisolul bisericii a fost plin ochi de credincioși veniți să asiste la Slujba de târnosire, iar apoi toți aceștia au trecut și s-au închinat la sfânta masă, conform tradiției.

Din 23 iunie până în prezent au fost executate lucrări foarte importante, pentru punerea în slujire a demisolului acestei biserici, conform unei liste de priorități, astfel: ridicarea unui Altar de Vară în curtea bisericii; igienizarea și reamenajarea spațiului din spatele bisericii, unde s-au creat condiții optime pentru oficierea sfintelor slujbe în aer liber, în jurul frumosului altar de vară; tencuirea pereților și a tavanului din beton casetat, zugrăvirea pereților și amprentarea acestora cu imitație de cărămidă la subsolul bisericii; împodobirea cu icoane a iconostasului și a Sfântului Altar; turnarea unei șape autonivelante de egalizare și montarea parțială a unui covor electric în pardoseală, în Sfântul Altar și pe solee, peste care, ulterior, s-a pus gresie; împodobirea navei centrale a subsolului bisericii cu mochetă și scaune; racordarea clădirii la apă și canal; realizarea instalațiilor electrice, de iluminat și încălzire, o parte pe covor electric și o parte pe ventiloconvectoare; amenajarea a două băi și a unui spațiu tehnic și de depozitare, racordate la toate utilitățile; amenajarea unui birou parohial și a unui spațiu pentru veșminte și obiecte de cult (sacristie), în încăperile de lângă altar; realizarea instalației de sonorizare, atât în interior, cât și în exterior, pentru o bună desfășurare a sfintelor slujbe; zidirea lumânărarului în exteriorul lăcașului de cult.

Cu ocazia târnosirii, biserica a primit hramul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, pentru care a fost zidită, iar Preasfințitul Părinte Episcop Iustin i-a dăruit și al doilea hram „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, care se sărbătorește la 1 octombrie.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor de peste 30 de preoți și diaconi a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Altarul de Vară din curtea sfântului locaș de închinare, alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar și administratorul bisericii, Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Andrei Pop, inspector al sectorului social-filantropic, Pr. Vasile Fodoruț, inspector al sectorului social-filantropic, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, Pr. Dan Ioan Sidău, noul protopop de Sighet și directorul Centrului cultural-pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației, Pr. Vasile Aurel Pop, protopop onorific al Sigetului, Pr. Mădălin Bontoș, eclesiarhul sfântului locaș, Pr. Vasile Dunca, coslujitor, Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Protos. Iosif Petra, starețul Mănăstirii Strâmtura, Protos. Mihai Bud, starețul Mănăstirii Budești, Protos. Agaton Oprișan, starețul Mănăstirii Petrova, Protos. Nifon Neamciuc, egumenul Mănăstirii Dragomirești, preoții sigheteni Pr. Ierima Pavel, Pr. Mihai Oprișanu, Pr. Sorin Tomoiagă, Pr. Ilie Ciuban, Pr. Gheorghe Cristian Porumb, Pr. Ștefan Codrea, Pr. Ștefan Pop, preoți invitați: Pr. Mihai Tira, din Baia Mare, alți preoți invitați: Pr. Bogdan Ciocotișan din Dumbrăvița, Pr. Andrei Tomoiagă, Pr. Florin Tămaș, Pr. Georgel Rednic, Pr. Cristian Lupșan din Ilva Mică, Pr. Vasile Cozma din Rozavlea, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Vlad Nechita, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Lucian Hotico din Vadu Izei.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat Diana Rednic, studentă.

Între invitați s-au aflat: Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii „Petru Dulfu” din Baia Mare, Av. Ion Sas, notar Gheorghe Sas, Col. r. Ștefan Bora, Arh. Dorel Cordoș, Maica stareță Filofteia Oltean din Bârsana, alți invitați.

Cuvântul de învățătură

Un vast cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Eoiscop Iustin, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii a bogatului nemilostiv și săracul Lazăr, pe care cele câteva mii de credincioși, din tot Sighetul, au urmărit-o cu foarte mare atenție.

Distincții

Pentru munca imensă și foarte rodnică, ale cărei rezultate se văd, administratorul Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă a fost distins cu Ordinul „Crucea Justinian” Arhiepiscopul, Pr. Mădălin Bontoș a fost hirotesit iconom stavrofor, Pr. Vasile Dunca a fost distins cu Ordinul „Crucea Justinian” Arhiepiscopul, iar Arhid. Vlad Nechita a primit Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman”.

Dintre mireni, dna preoteasă Prof. Monica Dunca a fost distinsă cu Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman”, Ing. Mihai Gheorghe Pop, prim epitrop, a fost distins tot cu Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman”, Matei Godja, proprietarul SC Electro Mat Prompt SRL, a primit Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman” și Prof. Natașa Docineți, a primit tot Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman”, iar un număr de 12 credincioși binefăcători au fost distinși cu Diploma Anului Omagial.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit din partea slujitorilor de la această biserică și a bunilor credincioși o icoană cu Maica Domnului „Îndrumătoarea”, copie după cea din Mănăstirea Dochiariu și un coș cu flori.

Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar și administrator: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru catedrala Sfântului Iosif Mărturisitorul din Sighetu Marmației, astăzi, 3 noiembrie 2024 a început o nouă pagină de istorie, prin sfințirea subsolului sfântului locaș. Prezența Preasfințitului Părinte Episcop Iustin aici a fost, de fapt, o binecuvântare și o încununare a tuturor strădaniilor credincioșilor, care s-au implicat în tot ceea ce înseamnă igienizarea și pregătirea spațiului pentru sfințire în tot ceea ce a însemnat igienizarea, curățarea, înnoirea și înnobilarea spațiului de la subsol pentru sfințirea bisericii. Pentru această biserică există în viitor, după această nouă pagină de istorie, o foarte mare și teribilă provocare, anume structura de rezistență, care, datorită faptului că a fost sistat șantierul foarte multă vreme, s-a degradat și s-a deteriorat foarte mult. După întâlnirea cu echipa de experți, inginerul de rezistență și arhitectul, s-au dat două posibile soluții: cămășuirea structurii de rezistență sau demolarea acesteia și refacerea din temelie. Până să aplicăm una din cele două soluții, vom face o scanare 3D a construcției și după ce vom avea rezultatul scanării, vom mapa scanarea sau rezultatul scanării pe proiect, îl vom suprapune pe proiect și după aceea vom vedea dacă una dintre cele două soluții va fi posibilă ca aplicare sau vom aplica o altă soluție pentru ca să salvăm ceea ce înseamnă structura de rezistență a bisericii. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această binecuvântată zi, în care, prin prezența Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și prin sfințirea Sfântului Altar a fost, de fapt, așa cum am spus, încununate munca, strădania și jertfa tuturor preoților și credincioșilor, care au trudit cu timp și fără timp ca această zi să fie posibilă.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”