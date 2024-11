Minori de 5 și 10 ani din Poienile de sub Munte, plecați după ciuperci, căutați de autorități

O acțiune de salvare s-a desfășurat duminică, în Maramureș, în zona Poienile de sub Munte, unde doi copilași, de 5 și 10 ani, au plecat la cules de ciuperci alături de mama lor.

După câteva ore bune, timp în care aceștia nu s-au întors, aparținătorii au alertat autoritățile. La acțiunea de căutare au luat parte și voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare, care au organizat sâmbătă, un complex exercițiu de salvare. Copiii au fost găsiți teferi, iar mama a fost transportată de urgență la spital.

”O «continuare firească» a sesiunii de pregătire practică, voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare împreună cu pompierii civili de la S.V.S.U. Poienile de sub Munte (Svsu Poieni Pdsm Maramureș) și cu echipaje de poliție de la Secția 4 Leordina, au intervenit în sprijinul comunității la o acțiune de căutare a doi minori de 5 și, respectiv, 10 ani plecați în cursul dimineții la cules de ciuperci. După localizarea și recuperarea minorilor, deși nu prezentau afecțiuni medicale evidente, aceștia au fost predați pentru investigații ulterioare către echipajului medical specializat din cadrul SAJ Maramureș. În același timp, mama copiilor a fost asistată medical de către echipajul de prim ajutor al S.V.S.U. Poienile de sub Munte care au efectuat manevrele de prim ajutor necesare, au măsurat și monitorizat valorile funcțiilor vitale până la sosirea ambulanţei”, au precizat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.

Cu doar o zi înainte, voluntarii serviciului au organizat un exercițiu complex de salvare la care au participat un număr de 31 de salvatori, actorii principali fiind personalul de la Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș (Poienile de sub Munte, Vișeu de Sus și Borșa) împreună cu voluntari de la SVSU Poienile de sub Munte.

”Scenariul exercițiului a constat în simularea unui accident rutier grav în centrul comunei Poienile de sub Munte, o coliziune între un microbuz și un autoturism, în urma căruia au rezultat nouă ”victime” politraumatizate de cod roșu și galben, dintre care doi pietoni, unul fiind în stop cardio-respirator și al doilea fiind proiectat peste parapetul podului în albia râului Ruscova. Un plus de complexitate a scenariului a fost dat de poziționarea evenimentului în contextul unei situații de dezastru natural (inundații catastrofale), fapt ce a limitat disponibilitatea resurselor umane și materiale aflate la dispoziția participanților”, au mai explicat oficialii serviciului.