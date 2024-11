INSPIRE by Fabrica de Campioni, un eveniment cu campioni și pentru viitorii campioni în Baia Mare

În weekend a avut loc a doua ediție a conferinței sportive Inspire by Fabrica de Campioni, unde au fost prezenți Helmut Duckadam, Leonard Doroftei, Ana Maria Bărbosu, Narcisa Lecușanu, Andrei Ostrovanu și Adriana Nechita. Evenimentul a avut loc la Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”, iar marii campioni au fost sursă de inspirație și motivație.

„Fabrica de Campioni a readus în fața publicului din Baia Mare sportivi și foști sportivi care au făcut sacrificii ca să devină campioni. Am organizat a doua ediție Inspire by Fabrica de Campioni, o ediție emoționantă în care ne-am bucurat să îi ascultăm și să îi cunoaștem pe Helmut Duckadam, Leonard Doroftei, Ana Maria Bărbosu, Narcisa Lecușanu, Andrei Ostrovanu și Adriana Nechita, nu doar ca sportivi, ci și ca oameni. Cei 6 invitați ne-au motivat să luptăm pentru ceea ce ne dorim, ne-au învățat că fără muncă nu răzbești, să ne ridicăm de la podea când viața ne doboară, ne-au inspirat și motivat cu poveștile lor de viață, ne-au spus cât de important e să ai susținere din partea familiei, dar ne-au și emoționat prin ceea ce au transmis. Despre asta este Inspire, emoție, ambiție, motivație, sacrificii, luptă. Toate acestea te duc spre îndeplinirea visului tău. Suntem bucuroși și onorați că am putut să îi avem alături de noi pe acești mari campioni, care sunt modele atât pentru noi, cât și pentru tânăra generație”, au explicat organizatorii.

Publicul prezent a fost recompensat atât cu informații și lecții, cât și cu cadouri. Cei mai norocoși au primit un tricou de joc al Adrianei Nechita, cartea Narcisei Lecușanu și un fular al acesteia. Conferința sportivă Inspire va continua și cu ediția a treia în 2025, în care alți campioni vor veni să ne inspire. „Descoperă campionul din tine!” este îndemnul organizatorilor.