Proiecte în parteneriat cu ADR Nord-Vest care vor schimba complet oraşul Seini

Anul acesta este marcat, pentru oraşul Seini, de semnarea a 4 proiecte importante pentru comunitate şi derulate în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest. Acestea vor aduce o creştere economică a întregii zone, dar şi a calităţii vieţii cetăţenilor.

Unul dintre ele, şi poate cel mai important, este cel legat de construirea parcului industrial care va contribui la creşterea economică a întregii zone. Aici sunt anunţaţi deja opt investitori care îşi vor dezvolta afacerile, lucru ce va duce automat la crearea a sute de noi locuri de muncă. „În acest an, am semnat, cu Direcţia de dezvoltare ADR Nord-Vest, patru proiecte mari şi importante pentru noi. Concret, am parafat proiectul pentru sinagogă, obiectiv care va deveni Muzeul evreilor din Ardeal, fiind o clădire emblematică pentru oraş. Este un monument de clasă B. Apoi am semnat proiectul cu Parcul industrial. Abia aşteptăm să începem achiziţia publică şi apoi să ne apucăm de lucrări, pentru că deja suntem în discuţii ferme cu opt firme care vor veni în oraşul nostru. Sunt opt investitori care vor aduce noi locuri de muncă, vor plăti impozite la bugetul local şi care vor schimba cu totul zona de pe Industriilor. De asemenea, am semnat zilele trecute şi proiectul de reabilitare a zonei care va deveni noul parc de agrement al oraşului. Nu în ultimul rând, mai avem un proiect foarte drag nouă, care se găseşte acum în evaluare, Drumul Crucii. El prevede lucrări de pe strada Boci şi până sus la cruce”, a explicat Gabriela Tulbure, primarul din Seini.