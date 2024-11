Dar noi, votanţii, n-avem nicio vină?

Ne putem lamenta cât vrem, voinţa poporului e sfântă. Cu referire la SUA, Moldova, noi, Ungaria, Austria, Italia etc. Asta vrea Poporul, ajutat sau nu. Că e un moment de evoluţie masivă a Populismului în întreaga lume, dând exemplu Brazilia, este evident.

Pentru început, deşi am mai făcut-o, lămurim ce e cu el.”Populismul desemnează un tip de discursuri și de curente politice care critică elitele și pledează pentru întoarcerea la popor, de unde și numele acestui curent politic. Este reprezentat de o figură carismatică, fiind susținut de un partid atașat ideologic acestui „corpus”. Presupune existența unei democrații reprezentative pe care o critică. Populismul politic există din secolul al XIX-lea în Statele Unite ale Americii (populismul rural și mica burghezie dorite să reîncarneze poporul fondator al democrației americane) și în Imperiul Rus (Narodnicii Rusiei Țariste, mergând la popor, visau să restaureze o comunitate pierdută). Regimurile politice, precum au fost cel fascist sub Mussolini, cel nazist al lui Hitler și, în general, majoritatea dictaturilor, constituie un perfect exemplu al raportului direct stabilit între lider și mase, care definește populismul”, conform Wiki. Simţiţi pericolul? Mirosul de dictatură, autoritarism şi de extremism? Liderul înscăunat de popor, susţinut iniţial de mase, care face schimbări drastice…în favoarea sa?

De unde revenim asupra „maselor”. Iar nu avem ce comenta. E voinţa americanilor să-l voteze masiv pe Trump, deşi e evident instabil. Sigur că spune ceva despre popor. Dacă aţi observat, la mitingurile sale, era omniprezent un banner absolut dureros ce vorbeşte despre nivelul votantului. „Trump will fix it!” Atât! „Trump va rezolva!” Orice, nu contează, el e Mesia. Oamenii lui? Acea perfectă Karen, Marjorie Taylor Greene, ce are propria ei realitate, ce urăşte presa etc. Venim mai aproape cu „voinţa maselor?” La alegerile prezidenţiale din Moldova, şase raioane învecinate cu România l-au votat masiv pe antieuropeanul Stoianoglo. Raionul Cahul, unul din ele, a fost beneficiar de finanţări europene de zece milioane de euro via România. Cum sună asta? Nu a Orban? Vrem bani europeni de la UE, dar vrem şi gaz ieftin de la Rusia. Dar noi suntem independenţi, naţionalişti, de sine stătători, de nu vă place, emigraţi în România. Hahaha. Tot noi, poporul, popoarele, am ales să fim conduşi aşa, de asemenea personaje. Încă o dată, Populismul. Dar să nu ne lamentăm degeaba. Există o glumă foarte tristă în ce ne priveşte, pe Internet. Cică noi, în România, am reuşit să facem de rahat toate sistemele sociale: capitalism, fascism, comunism, postcomunism, globalism. Ia priviţi puţin înapoi… este? Capitalismul nostru e de cumetrie, fascismul a fost, ca-n vorba lui Păstorel Teodoreanu: „Căpitane/Nu fi trist!/ Garda merge înainte/Prin partidul comunist!” Comunismul a devenit rapid dictatură, post­comunismul a fost jalnic – cel cu luminiţa de la capătul tunelului, globalismul nostru e haios, de n-ar fi trist. Că tot vine Black Friday să ne vândă marfă scumpită, redusă la preţul de acum o lună. Dar revenind la populismul de la început şi la alegerile politice (Trump e foarte aproape să redevină preşedinte şi să facă iar alegeri stranii, de cumetrie), avem de final alt citat atribuit unui anonim. „Oamenii sunt atât de ciudaţi… putem urca munţi, explora adâncurile oceanelor, putem călători în spaţiu. Dar pentru un motiv neînţeles, nu putem trece peste ideea că avem nevoie de lorzi politici care să ne spună ce putem şi ce nu putem face cu propriile noastre vieţi”.