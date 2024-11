Asfaltări în curs la Rona de Sus, plus alte investiţii mai mici

Comuna Rona de Sus are, la acest moment, în lucru 11 străzi în asfaltare. Primarul Alexa Semeniuc ne spune că e vorba de un amestec de finanţări AFIR, Saligny, plus buget local.

Lucrările au ajuns la 70% şi şase străzi sunt gata, cu rigole, podeţe etc. Lucrările au mers mai încet decât se aşteptau pentru că veneau în urma lucrărilor de reţele de apă şi canalizare, ne spune edilul. Tot aici, urmează montarea a trei staţii de încărcare maşini electrice, una în Rona şi două la Coştiui, se construiesc două garaje pentru cele două microbuze electrice care urmează să fie primite în scurt timp.