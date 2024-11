În Baia Mare • A XV-a ediție a manifestării „Să nu uităm valorile”, plină de emoție

Evenimentul organizat de fostul om de afaceri Mircea Șuteu, “Să nu uităm valorile” a ajuns la a XV-a ediție și a reunit numeroși participanți, atât din Maramureș, cât și din județele vecine sau din străinătate.

Oamenii care și-au pus amprenta la dezvoltarea Maramureșului s-au reunit ieri, la Casa Crișan din Baia Mare, pentru a depăna amintiri, dar și pentru a nu da uitării adevăratele valori. Momentul a fost cu atât mai încărcat de emoție, cu cât s-ar putea ca aceasta să fie ultima ediție a manifestării.

„Serbăm a XV-a ediție a Societății Culturale «Să nu uităm valorile». Am început-o în anul 2004, iar în perioada pandemiei am întrerupt-o. Ideea mea a fost să reunesc acești oameni, care au construit această societate pe suprafața județului și care și-au găsit menirea în valori materiale și spirituale și pe care toată lumea le-a uitat. I-am cunoscut în calitate de lucrător la Ministerul de Finanțe, Direcția Controlului de Stat. Sunt oameni deosebiți profesional, de caracter, de ținută, care au condus economic, social societatea românească. Am sperat ca ceea ce am făcut eu în 2004 să fie preluată de către autoritățile statului și să continue ei și să o sprijine. Eu am ajuns la 80 de ani și sunt puțin obosit în a mai organiza. Nu vreau să spun că aceasta va fi ultima ediție, dar am făcut de data aceasta o invitație la mulți prieteni de-ai mei, oameni de valoare, în topul firmelor din județ. Probabil că unul, doi sau mai mulți vor continua ceea ce eu am început.