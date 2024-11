Înscrierile pentru Festivalul Lira, închise cu două săptămâni înainte de termen

Festivalul Național Lira, evenimentul dedicat tinerelor talente muzicale, își deschide porțile în perioada 21-23 noiembrie 2024, la ATP Tech Center. Ediția cu numărul XII a confirmat încă o dată poziția de referință a festivalului în peisajul cultural românesc. Devenit deja o tradiție pentru județul Maramureș, festivalul aduce împreună sute de tineri artiști din toate colțurile țării, oferindu-le o platformă pentru a-și exprima creativitatea.

Și în acest an, organizatorii au fost nevoiți să închidă înscrierile cu două săptămâni înainte de termen, datorită numărului impresionant de solicitări, pentru al patrulea an consecutiv. Peste 350 de tineri pasionați de muzică s-au înscris în concurs, dovedind încă o dată că scena Festivalului Lira este una dintre cele mai căutate de soliștii vocali din România.

Un juriu de excepție, format din nume sonore ale scenei muzicale românești, precum Ozana Barabancea, Nicola, Ioan Man, Florian Mătăsaru și „The Show Man” Banto Dos Santos (Brazilia), va avea misiunea de a evalua prestațiile concurenților și de a desemna câștigătorii.

„Suntem extrem de încântați de succesul continuu al Festivalului Lira. Faptul că, an de an, numărul participanților crește este o dovadă clară a faptului că am reușit să creăm un eveniment care să inspire și care să îi ajute pe tinerii talentați să își dezvolte experiența scenică. Ne bucurăm să putem oferi o platformă unde aceștia să își pună în valoare talentul și să își facă auzită vocea”, a declarat Dragoș Popa, Directorul General al Festivalului Lira.

Festivalul Național Lira este mai mult decât un concurs. “Este o sărbătoare a muzicii, o oportunitate pentru tineri de a se întâlni, de a împărtăși pasiunea pentru muzică și de a crea legături durabile. Scopul proiectului este de a promova arta vocală și de a susține tinerii interpreți în dezvoltarea lor artistică”, au accentuat organizatorii.

Evenimentul a fost inițiat în anul 2013 și este organizat sub egida Centrului Cultural Artist pentru Artă, împreună cu Ring Arte Media și ATP Group, în calitate de partener principal.