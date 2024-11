S-au jucat ultimele meciuri din 2024 în Liga 5

În Liga 5 s-a disputat ultima etapă din 2024. Atât în Play-Off, cât şi în Play-Out.

În fruntea Play-Offului iernează ACS Satu Nou de Jos, podium completat de AS Ulmeni şi Viitorul Gârdani. Liderul are acumulate 8 puncte, iar poziţiile 2 şi 3 deţin 6, respectiv 5 puncte.

Întrecerea din Play-Out este condusă de Unirea Arieşul de Pădure, urmată de PHP Iadăra şi Speranţa Cerneşti, ambele la numai un punct în spatele liderului.

Play-Off, etapa 2: Rapid Satu Nou de Sus – AS Ulmeni 3-1 (1-0); Viitorul Culcea-Săcălăşeni – Măgura Coaş 2-1 (1-1); AS Mireşu Mare – Viitorul Gârdani 2-3 (2-1); UAC Europe – ACS Satu Nou de Jos 0-8 (0-4). Clasament: 1. ACS Satu Nou de Jos – 8 p; 2. AS Ulmeni – 6 p; 3. Viitorul Gârdani – 5 p.

Play-Out, etapa 2: Viitorul Cupşeni – PHP Iadăra 0-3 (0-2); Măgura Codrului Oarţa de Sus – Unirea Arieşul de Pădure 1-1 (1-0); Speranţa Cerneşti – Fulgerul Lăschia 4-2 (4-0); Athletic Remetea Chioarului – Gloria Chechiş 2-1 (1-1). Voinţa Târgu Lăpuş a stat. Clasament: 1. Unirea Arieşul de Pădure – 7 p; 2. PHP Iadăra – 6 p; 3. Speranţa Cerneşti – 6 p.