Vaccinarea antigripală la copii lasă de dorit, în Maramureș

Campania de vaccinare antigripală se află în plină desfășurare în județul nostru. Odată cu schimbarea sistemului, conform căruia pacienții au de făcut mai multe drumuri pentru a se imuniza, se pare că pe anumite segmente de populație vaccinarea lasă de dorit.

Cel puțin asta constată farmaciștii, care spun că nu prea au vândut vaccinul antigripal pentru copii. Asta cu toate că se găsește varianta de administrare sub formă de spray nazal.

“La copii sunt foarte puține solicitări pentru vaccinul antigripal. Campania de prevenție antigripală a fost deosebit de slăbuță în zona de pediatrie. Medicii de familie nu au promovat sub nicio formă sau foarte puțin vaccinarea antigripală. Există vaccinul antigripal cu administrare intranazală, fără ca copilașul să fie speriat de vaccinarea în sine, dar farmaciile au adus cantități foarte puține, pentru că vaccinul este scump și părintele nu solicită vaccinarea antigripală”, a declarat Simina Timiș, președintele Colegiului Farmaciștilor Maramureș.

Faptul că pacienții au de mers la medic după rețetă, iar apoi trebuie să-și ia vaccinul din farmacie și apoi să se întoarcă la medicul de familie pentru administrare nu i-a oprit pe bolnavii cronic sau pacienții din categoriile vulnerabile să se imunizeze antigripal. Totuși, restul populației nu pare prea dornică de a se vaccina.

“Comparativ, mediul rural cu cel urban, mie mi se pare că în rural lumea este mai deschisă la țară. Am observat asta pentru că am farmacie și la țară, și la oraș. În mediul urban, s-a vaccinat populația mai în vârstă, respectiv persoanele peste 60-65 de ani și pacienții cu comorbidități, adică cei care se vaccinează în mod normal”, a mai explicat Simina Timiș.

Băimărenii recunosc faptul că nu mai există acea dorință de a se imuniza antigripal, cum era spre exemplu în perioada pandemiei.

“Anii trecuți, când a fost pandemia, ne-am vaccinat toți din familie, acum recunosc că nu prea am mai dat importanță. Cred totuși că poate o să le fac vaccinul copiilor”, spune o mămică. Alții sunt de părere că nu au nevoie de vaccin. “Copilul meu răcește foarte rar, are un sistem imu­nitar puternic, nu are nevoie de vaccin”, este de părere un alt părinte.

Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Maramureș, până la data de 3 noiembrie 2024, au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare (RENV) un nu­măr de 22.633 de persoane vaccinate antigripal, din care 22.556 din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensate.