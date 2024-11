Cupa “Shall We Dance” la Șomcuta Mare

Cupa “Shall We Dance”, concurs ranking de dans sportiv, are loc în sala de sport a Liceului Teoretic “Ioan Buteanu”, din Șomcuta Mare, sâmbătă, 16 noiembrie.

“Așteptăm peste 600 de sportivi din toată Transilvania! Aceștia vor concura pe durata întregii zile, în peste 50 categorii de concurs”, menționează organizatorii de la Clubul Shall We Dance din Șomcuta Mare.

Debutanții vor deschide ziua de dans la 9.45. “De la ora 19, vă invităm să vizionați deschiderea oficială cu parada sportivilor, cele mai importante categorii de concurs și un spectacol cu 100 de copilași, cursanți ai școlii noastre”, precizează sursa citată.

Înscrieri se pot face până în 14 noiembrie.

Evenimentul este organizat sub egida Federației Române de Dans Sportiv și a Agenției Naționale pentru Sport. Cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, Primăriei Șomcuta Mare și Visit Maramureș.