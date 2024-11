În România, aproape 20% din persoanele obeze sunt copii sau tineri până în 19 ani

În luna noiembrie, Institutul Național de Sănătate Publică derulează campania națională privind promovarea obiceiurilor alimentare și a principiilor unei alimentații sănătoase, sub sloganul “Alege inteligent, mănâncă sănătos!”

Această inițiativă urmărește să răspundă preocupărilor întregii societăți referitoare la impactul pe care îl are alimentația asupra să­nă­tății și bunăstării individuale. Scopul campaniei îl reprezintă informarea școlarilor și a părinților acestora despre beneficiile unui stil de viață sănătos care să prevină apariția obezității în rândul copiilor și ulterior, al adulților.

Bolile netransmisibile sunt boli cronice, rezultatul unei combinații de factori genetici, fiziologici, de mediu, dar și comportamentali.

Alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice sunt factori de risc importanți pentru apariția hipertensiunii arteriale, a hiperglicemiei, a dis­lipidemiilor, a obezității, care sunt, la rândul lor, factori de risc pentru apariția principalelor boli netransmisibile precum: bolile cardiovasculare (de ex. infarctul miocardic acut, accidentul vascular cerebral), cancerele și diabetul zaharat.

Un alt fenomen care stârnește îngrijorare este obezitatea la copii. Cifrele arată că aproape 20% din cazurile de supraponderabilitate se înregistrează la copiii cu vârste între 0 și 19 ani.

În Maramureș, în primul semestru din 2024, în evidențele Direcției de Sănătate Publică se aflau 8.802 de persoane care suferă de obezitate.

“În România, numărul cazurilor noi de obezitate diagnosticată, înregistrate în anul 2020 la copii 0‐19 ani, este de 6.731 cu rata incidenței de 165,4%000 loc., ceea ce reprezintă 18,9% din totalul cazurilor pe țară. Adolescenții au nevoie de toți nutrienții pentru o creștere și dezvoltare normală, cât și pentru desfășurarea activităților zilnice: învățat, activitate fizică, joacă. «Farfuria sănătoasă» trebuie să conțină: jumătate de farfurie: fructe și legume, un sfert de farfurie: carne, pește, ouă, brânză, leguminoase (mazăre, fasole, linte etc.), un sfert de farfurie cereale și paste integrale, cartofi. Consumul alimentelor sărate, grase și zaharoase, al alimentelor cu conținut scăzut de fibre sau conținut ridicat de zahăr ar trebui limitat” – spun reprezentanții INSP.

Și părinții au un rol important în stabilirea, menținerea și încurajarea unor obiceiuri alimentare ale copiilor, care să prevină apariția unor boli cronice mai târziu, la vârsta adultă.

Printre acestea amintim: adoptarea unui program regulat al meselor, controlul conștient al porțiilor alimentare consumate, reducerea consumului de alimente procesate, concentrarea pe alimentele consumate și luarea mesei în familie, prepararea alimentelor în casă utilizând metode de gătit mai sănătoase, precum și încurajarea practicării de activități fizice împreună.