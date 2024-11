Lansare de carte • Puterea vindecătoare a naturii

Luni, 18 noiembrie, de la ora 17, la Biblioteca Județeană “Petre Dulfu”, are loc lansarea cărții PUTEREA VINDECĂTOARE A NATURII, autori: Viorica Pârja, Iaela Mărieș, Romelia Szabo.

Apărută la Editura Napoca Star, din Cluj-Napoca, 2024, cartea este rezultatul proiectului SĂNĂTATE DIN NATURĂ, realizat împreună cu Romelia Szabo și Iaela Mărieș, în parteneriat cu Trifolia și Plus TV Maramureș, susținut de Academia Modelelor, Elitelor și Valorilor, Cluj-Napoca.

Autoarele vă invită la o întâlnire nu doar cu cartea, ci și cu cei care se regăsesc în carte, invitați cu probitate profesională, convinși de puterea vindecătoare a naturii. Natura este locul perfect către liniștea interioară. Să fim recunoscători pentru darurile ei și să învățăm să ne regenerăm asemeni ei. Hipocrate, vorbind despre sănătate, spunea că aproape toți ne naștem cu ea, dar puțini știm să o prețuim. Cu tot ce are, natura l-a ajutat pe om, încă de la primele comunități, să se vindece.

Terapia naturistă, oricât ar părea de simplă și ușor de practicat, nu se substituie actului medical riguros fundamentat și nu minimalizează rolul și importanța medicului în precizarea diagnosticului și în stabilirea schemei de tratament. Dar pentru a nu compromite medicina naturistă, este strict necesar ca aceasta să fie practicată cu competență și profesionalism, încurajând colaborarea medicală interdisciplinară, precum și parteneriatul medic-pacient-terapeut, o echipă necesară actului medical, în beneficiul pacientului.

“Puterea vindecătoare a naturii”, plină de informații din cele mai diverse și mai utile, include și rețete vegane, rețete din plante. La final, demonstrația practică va fi făcută de Bucătăria Botanică și Greenys, dar și brandul românesc ApiLand vine cu comori din cămara stupului.

Nu pierdeți ocazia acestor momente de suflet!