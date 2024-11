Un eveniment – omagiu adus unui „om ales”, care „a ars” pe altarul culturii: Augustin Cozmuța

În 14 noiembrie, scriitorul și ziaristul Augustin Cozmuța ar fi împlinit 80 de ani. În memoria acestuia, familia împreună cu Revista de cultură “Nord Literar”, cu Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism a Centrului Universitar Nord Baia Mare, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare și Reprezentanța Maramureș a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România au organizat un eveniment omagial. A fost multă emoție, dar și “sentimente ambigue”, de tristețe, de respect, dar și de curiozitate față de personalitatea lui Augustin Cozmuța, “un om ales”, după cum l-a catalogat managerul revistei de cultură “Nord Literar”, Dana Buzura-Gagniuc.

„Un om pasionat de cultură, artă și jurnalism, un adevărat model de dăruire”

„Ne alegem altarele pe care ardem, sunt mulți care aspiră să ardă pe altarul culturii, însă puțini sunt aleși. Azi vorbim de un om ales, azi se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Augustin Cozmuța, așa cum am spus, o personalitate relevantă a culturii Maramureșului și nu numai”, a punctat Dana Buzura-Gagniuc.

Debutul evenimentului i-a aparținut fiicei scriitorului Augustin Cozmuța, Ioana Cozmuța, venită special din Statele Unite ale Americii pentru acest eveniment. A fost de departe cuvântul cu cea mai mare încărcătură emoțională.

„Azi, la împlinirea a 80 de ani de la nașterea tatălui meu, Augustin Cozmuța ne adunăm să îi onorăm memoria și să reflectăm asupra lecțiilor de viață pe care ni le-a lăsat. Tatăl meu, un om pasionat de cultură, artă și jurnalism a fost un adevărat model de dăruire. Prin fiecare cuvânt scris, fiecare curs predat și fiecare interacțiune, el a inspirat sau a încercat să inspire și a cultivat o dragoste profundă pentru autenticitatea locului în care ne-am născut și ne-a arătat cum să prețuim frumusețea și semnificația acestui colț de țară atât de unic. În Baia Mare, cultura nu este doar un mijloc de exprimare, ci o poartă deschisă către ceva mai înalt, o ocazie de a face parte dintr-o comunitate a sufletului. Tatăl meu a fost un promotor al acestei valori, demonstrând că indiferent de obstacole putem păstra și îm­părtăși acele trăiri care ne unesc în modul pe care lumea modernă dese­ori le neglijează. Prin exemplul său am învățat că a aduce la viață o pasiune nu este un lucru ușor. Necesită o dedicație profundă, muncă asiduă și determinare de a nu renunța. Tatăl meu a știut că adevărata valoare vine atunci când ceea ce faci este pentru binele tuturor. Uneori nu apuci să vezi roadele tale și tot ce poți să faci într-o viață de om este să plantezi o sămânță pentru viitor. Cu speranța că cei care vor urma îți vor continua munca și îți vor duce mai departe valorile”, a accentuat Ioana Cozmuța.

Au urmat amintirile depănate de prieteni, de cei care l-au cunoscut și apreciat. Directorul Bibliotecii Județene “Petre Dulfu”, dr Teodor Ardelean, a punctat că între el și Augustin Cozmuța a existat “o prietenie sobră”.

„Augustin Cozmuța a fost unul din oamenii meticuloși, exact, programat, algoritmizat exact pe această cale. Mergeam să îl ascult la vernisaje, îi citeam cronicile teatrale. Nu am scris niciodată despre Cozmuța, dar a scris în schimb Biblioteca, două caiete biobibliografice, cea mai importantă sursă de inspirații, în 2009 și 2011. Este un fel de integralism sintetic al lucrurilor. Mi-am amintit câte lucruri a putut să scrie un ziarist din cultură” – a relatat dr. Teodor Ardelean.

„Augustin Cozmuța a lăsat urme consistente atât prin cele 10 cărți ale sale, cât și prin activitatea sa de jurnalist”

Un prieten apropiat al lui Augustin Cozmuța a fost conf. univ. dr. Florian Roatiș care a evidențiat că Augustin Cozmuța “a lăsat urme consistente atât prin cele 10 cărți ale sale, cât și prin activitatea sa de jurnalist, prin ceea ce a făcut pentru instituțiile culturale din județ, pentru oameni, prieteni. Timp de 40 de ani a făcut jurnalism cultural. A fost nu doar un simplu jurnalist cultural, ci un căutător de talente, un iscoditor. Ca profesor, am observat că avea delicatețea de a da doar note mari. Cele 10 cărți constituie o bună introducere în literatura acestui spațiu maramureșean”.

Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, unul din membrii fondatori ai revistei “Nord Literar”, a adăugat că l-a cunoscut pe Augustin Cozmuța prin 1992. A avut șansa să colaboreze cu ziaristul Augustin Cozmuța la pagina de cultură din Graiul Maramureșului.

Pentru cei care vor să afle mai mult despre cine a fost Augustin Cozmuța, prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu a lansat un îndemn la lectura cărții „Anul 70 al vieții mele”: „Dacă vreți să îl cunoașteți cu adevărat pe Augustin Cozmuța, eu aș recomanda acel jurnal al său, Anul 70 al vieții mele, o carte care atunci când a apărut m-a șocat. Este de departe cartea cea mai valoroasă a lui Augustin Cozmuța. Este o carte extraordinară, senzațională. Dacă vreți să cunoașteți omul cu problemele sale, cu sensibilitățile sale, atunci citiți acest Jurnal”.

„Un personaj care mocnea idei”

Colegul omului de cultură, Augustin Cozmuța, poetul și ziaristul Gheorghe Pârja a consemnat că “deși era timid la prima vedere, era curajos, era un personaj care mocnea idei. Stăteai cu el la masă și spunea: hai să facem asta. Augustin Cozmuța a avut autoritatea critică, culturală și a învins, a deschis un culoar și nu ne este rușine de timpul trecut. Era foarte deschis la întâlnirile cu oameni de seamă. Avea viziune, era ferm. Nu era un tip conflictual, deși avea părerile lui, știa cum să fie îngăduitor în dialoguri și în convingerea asta: așa e bine”.

Despre personalitatea celui care a fost Augustin Cozmuța au vorbit și studenții de la jurnalism, iar pe ecran au putut fi zărite secvențe fotografice din viața sa.