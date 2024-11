Ce comisii de specialitate funcționează în CL Baia Mare?

Întrunirea noului Consiliu Local Baia Mare a fost ultimul pas procedural care trebuia urmat pentru a-și intra pe deplin în drepturi. Este vorba despre stabilirea componenței comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

„Consider că dorința băimărenilor, votul pe care l-au acordat la alegerile locale trebuie onorat și respectat. Iar eu, în calitate de primar al municipiului, am obligația de a mă asigura că acest lucru se întâmplă întocmai. Astfel, la propunerea mea, vom avea în comisiile de specialitate consilieri locali din toate partidele care au primit girul cetățenilor, tocmai pentru a avea o reprezentare proporțională cu numărul mandatelor obținute. Am luat în calcul și pregătirea, și experiența profesională a aleșilor, pentru că mi se pare normal ca în aceste comisii să avem oameni profesioniști care stăpânesc domeniile în care activează” – a spus primarul Doru Dăncuș.

• Comisia pentru dezvoltarea economică și buget este compusă din 9 membri: Ionuț Pîrvu (PSD), Mihaela Câmpan (PSD), Gabriel Roman (PSD), Nagy Arnold (UDMR), Radu Trufan (USR), Mircea Cirț (V9), Costel Pîrvănoiu (AUR), Bogdănel Gavra (PNL) și Anne Marie Hordău (PNL).

• Comisia de urbanism și administrarea patrimoniului are 7 membri: Radu Ardelean (PSD), Pap Zsolt (UDMR), Robert Cotos (USR), Marcel Bențea (PMP), Cornel Varga (V9), Romeo Crișan (PNL) și Ștefan Lupșa (PNL).

• Comisia juridică și socială are 7 membri: Florian Sălăjanu (PSD), Adrian Pop (PSD), Bodor Orșoia Fabian (UDMR), Sorin Ilieș (USR), Daniel Zaharie (V9), Gabriela Hofer (AUR) și Ioana Marincaș (PNL).

Consilierii locali au votat în unanimitate propunerea primarului și au promis că se apucă de treabă. Ca băimăreni, așteptăm să vedem și faptele…