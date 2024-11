Mai îngrijoraţi de ştirile din spatele ştirilor

Politica ţine capul de afiş al ştirilor noastre, noroc cu scandalul Kosovo în fotbal c-a mai împrospătat agenda. Problema noastră e că, învăţând să lucrăm cu ştirile, constatăm că în fundal, în planul doi, avem ştiri mult mai importante şi mai îngrijorătoare decât procentul lui Simion sau nepotul lui Ciolacu. Să explicăm, exemplificând.

„Cel mai mare eşec este nu în absorbţia PNRR, ci a fondurilor alocate pentru exerciţiul bugetar 2012-2027”. Ele au fost de 5,36 miliarde lei, adică 0,3% din PIB adică doar 67,9% din cât puteam lua. S-a ratat o treime din banii europeni ce puteau veni în ţară, în trimestrul trei al acestui an. E vorba de peste 500 milioane de euro. Alta. Directorul direcţiei de stabilitate financiară din BNR spune că România are cea mai scăzută intermediere financiară din UE, adică firmele româneşti se lovesc de refuzuri la credite. Între timp, Comisia Europeană ne-a redus la 1,4% din PIB estimarea privind creşterea economică, de la prognoza de 3,3%.

Cum aşa? Era vorba că duduim! De unde slăbiciunea asta a Statului? E copleşit? E obosit de pomeni? Sau situaţia e endemică, e a noastră sadea, ba e malignă nu benignă? Citim mai departe printre ştirile de eşalon doi. Probleme în dosarul de faliment al firmei Elenei Udrea…instanţa nu dă de urma bunurilor societăţii. Maramureş-percheziţii la Primăria Rozavlea, în cauză fiind fraudarea de fonduri APIA. România a fost trimisă în judecată de Comisia Europeană, alături de Bulgaria, pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind colectarea şi epurarea apelor uzate urbane. Şi cât v-am tot vorbit aici de levigat, de apele de sub depozitele de gunoi, de vasarâşul din minele închise la mişto… Ba chiar de apele uzate orăşeneşti ce curg direct în râuri. Dacă aveţi curiozitatea de a vă plimba de pe Google Earth deasupra Băii Mari, veţi vedea asemenea deversări de la două din cele mai mari fabrici locale…direct în Craica, în timp ce staţia de tratare a apelor uzate băimărene are scurgere direct în Săsar. În continuare, zicem ca ei, facem ca noi! Un spital nou, ce a costat 5 milioane de euro stă închis de un an, e spitalul de psihiatrie din Căpâlnaş, Arad. Alta. Doar 8% din banii PNRR s-au dus în mediul rural, deşi ţara are 45% din populaţie la sate.

Dar să trecem la ştiri grave de fundal, de plan doi. Că deh, pare mai important ce prostii vorbesc candidaţii (da, pe cei mai curajoşi, mai siguri pe ei sau chiar disperaţi, îi veţi fi văzut deja în confruntare la tv. Ceilalţi ce n-au mers, invitaţi fiind, au deci ceva de ascuns?). Deci. Un caz îngrijorător de sclavie descoperit de DIICOT, cu zeci de tineri din case de copii, duşi la muncă fortată în Ungaria. Atenţie…se petrece de vreo zece ani încoace… Alta? Se închid graniţele europene de la 9 decembrie 2024, înainte de sărbători. Pe când să intrăm şi noi în Schengen, el rămâne virtual… Un proiect de lege dă şansa primăriilor falite să ia împrumuturi de la trezorerie pentru nevoi, în general finalizarea de proiecte. E o recunoaştere tacită că nu mai capătă iute bani, să ia deci credite. Procurorii clujeni îl anchetează pe episcopul Sălajului, Florea Petru, pe numele de civil, ca deţinând 49 de imobile în Sălaj, Cluj, Mureş. Încheiem enumerarea cu una ce ne doare direct? Să fim subiectivi puţin? Ca tot restul societăţii, de fapt? Ministerul Afacerilor Externe a cheltuit 10 milioane de lei pentru un soft pe bază de inteligenţă artificială care să facă dosare personale jurnaliştilor şi influencerilor. Softul e cică funcţional, zic unii, în curs de operaţionalizare, zic alţii.