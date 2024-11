Șapte paciente au beneficiat de operații urogenitale la Spitalul Județean Baia Mare

La Spitalul Județean Dr. Constantin Opriș, Baia Mare, 7 paciente au beneficiat recent de intervenții chirurgicale uroginecologice, în cadrul unui program dedicat tratării afecțiunilor urogenitale complexe.

Aceste operații au fost realizate de profesorul universitar Dr. Gheorghe Bumbu, doctor în medicină, șef al Clinicii de Urologie din cadrul Departamentului Disciplinei Chirurgicale, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea, România şi de echipa medicală de specialitate din domeniul ginecologiei a SJUBM și dr. anestezist Pop Ștefan, utilizând tehnici moderne și echipamente de ultimă generație, care au permis abordarea minim invazivă a multor cazuri. Pacientele au fost supuse intervențiilor prezentând afecțiuni precum incontinența urinară de efort, prolaps uterin sau afecțiuni severe ale tractului urinar, iar operațiile realizate au vizat restabilirea funcțiilor organelor urogenitale și îmbunătățirea calității vieții acestora. Intervențiile au fost un succes, iar evoluția lor va fi urmărită sub supravegherea atentă a personalului medical.

“Am mai fost la Baia Mare și am avut o experiență profesională foarte bună, dincolo de prietenia mea cu dr. Ardeleanu Gheorghe și de buna colaborare cu șeful secției Obstetrică-ginecologie, Dr. Timiș Gavrilă și evident și ceilalți colegi de aici. Săptămâna trecută, am avut un program operator și am operat împreună 7 paciente cu probleme urogenitale. Evoluția lor va fi urmărită de colegii din departamentul Obstetrică Ginecologie. Uroginecologia este o supraspecialitate care se ocupă cu afecțiunile care se găsesc la limita a două specialități: Ginecologie și Urologie, exceptând tot ceea ce înseamnă sarcina și malignitatea genitală. Cu siguranță ne vom mai întâlni, pentru că a fost o experiență cât se poate de frumoasă, am schimbat păreri, experiențe, ne-am împărtășit fiecare din experiența lui. Aceste experiențe individuale sunt importante cu condiția să fie oneste și cu siguranță. De acest program operațional vor beneficia pacientele noastre și sunt singurele care ne pot judeca, singurele cărora noi le datorăm toată știință și conștiința noastră” – a declarat Prof. Dr. Gheorghe Bumbu.

Această serie de operații subliniază angajamentul Spitalului Județean Baia Mare, de a oferi pacienților soluții eficiente pentru problemele uro-ginecologice, contribuind astfel la prevenirea complicațiilor și la îmbunătățirea stării generale de sănătate a femeilor și bărbaților cu afecțiuni urogenitale.