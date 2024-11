Edil nou în Recea, reguli noi…

Comuna Recea are primar nou. De când ocupă această funcție, Alexandru Ardelean încearcă să facă astfel încât lucrurile să meargă cât mai bine în comunitate. Astfel, s-a apucat de curățenie în localitate și a solicitat o inventariere a tuturor bunurilor aparținând comunității.

De asemenea, a cerut schimbarea atitudinii funcţionarilor din primărie faţă de contribuabilii care le trec zilnic pragul. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să încerc să modelez atitudinea colegilor din primărie faţă de cetăţeni, de a scoate tot ceea ce este nociv din primărie, adică frustrările, nervii etc. Astfel, toată lumea primeşte aici cetăţenii cu zâmbetul pe buze, este amabilă, săritoare la nevoile cetăţenilor. Am încercat deja să îmbunătăţim şi partea de curăţenie în comună şi atunci, cei din primărie care se ocupă de chestiunea asta, împreună cu cei care primesc ajutor social, au format echipe şi se vede intervenţia lor pe străzile comunei. S-au curăţat şanţurile, s-au tuns bălăriile de pe marginea şanţurilor. Sunt echipe formate din cei cu ajutor social, care se duc în urma muncitorilor şi stâng resturile. De asemenea, s-au refăcut vopselele aplicate de zeci de ani şi care s-au dus în timp”, a explicat Alexandru Ardelean, noul primar din Recea. De asemenea, alesul local a solicitat o inventariere a tuturor bunurilor comunei şi ale primăriei pentru a cunoaşte cu exactitate pe ce se poate baza în noul drum.