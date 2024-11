In nomina (patris) odiosa. Ne explicăm?

Încercăm să ignorăm nume, să nu vă influenţăm. Nici nu vrem s-o facem, ideea de bază a Democraţiei este să votezi liber, cum îţi dictează conştiinţa, nu televiziunile, ziarele, Facebookul. Dar avem evoluţii din viaţa politică şi trebuie amintite. Ca să fiţi în cunoştinţă de cauză. Că… din păcate, marii analişti nu ne prea ajută să luăm decizii, am văzut un munte de subiectivism zilele acestea, chiar şi la oameni în care credeam.

Aşa că e vremea faptelor. Un fost ministru femeie din Macedonia de Nord, numită secretar general adjunct la NATO în locul unui candidat de-al nostru ce se împăunează masiv cu fosta funcţie. Alegerea recentă pare a sugera că nu era mare apăsarea, se pare că şi o doamnă ce nu a prea făcut strategie militară se va descurca. Asta pentru infatuare, nu pentru altceva. Altul e prins cu minciunica. Reiese aşa. Că n-a fost cu niciun avion cu nicio familie controversată, ba a fost, dar cu avion de linie, ba nu, stai că era privat, dar pe banii lui, dar stai că nu e chiar aşa, cine sunteţi voi să-mi cereţi mie demisia? Alt candidat căruia îi bănuiam puţin vitejia, a reuşit să cadă de tot în dizgraţie, vezi reacţiile online, după ce s-a dat plecat, era revenit, nu s-a dus la o dezbatere, apoi şi-a făcut alta în care era nu singur, ci secondat de ai lui. Ce mult vorbeşte despre tine un asemenea gest… De altfel, dacă aţi urmărit dezbaterea televizată de la Digi 24, s-a observat un fenomen. Candidaţii cu şanse reale nu sunt cel mai bine pregătiţi pentru Preşedinţie. Sunt cei cu feţe noi. La acest moment, poporul se pregăteşte să aleagă feţe noi sau stabilitatea, care o fi ea. Aşa arată nu sondajele, ci suma tuturor sondajelor, la rândul lor comandate care-cum, de partide, de ziare, de partide prin ziare sau de „binevoitori”. Feţele noi? Mai vorbesc prostii, se mai împiedică în ştiinţă, unul habar nu are cum e cu NATO, cu războiul, altul vorbeşte romgleza de baltă, dar măcar încearcă. Mai flutură cruciuliţa neconvingător, mai flutură Biblia, mai flutură programul de guvernare. Mai ameninţă cu judecata. Alt candidat vechi în politică, dar nou ca opţiune…de fapt nou în atenţie din cauza lipsei de opţiuni serioase, e citit, ba a scris, ba ştie politică, ba e chiar elegant în felul lui. Dar nu uităm că el şi ai lui sunt deja în alianţă semisecretă şi vor intra iar şi iar la guvernare, de câte ori e nevoie de procentul lui adus din Ardeal, de la minorităţi. E credibil el, dar intenţiile sale bune în ce priveşte tot poporul, nu doar ai lui, nu prea. Asta e şi problema foştilor, a celor ce-au mai fost sus. Ştiu „meserie”, c-au mai făcut-o. Dar nu prea ai încredere în buna credinţă. Dacă mai eşti şi infatuat şi antipatic, dacă mai şi spui sigur pe tine că tu ai băgat ţara în UE şi-n NATO… scuze, dar oamenii nu prea vor să vadă mafalde. Au tot avut, ia priviţi înapoi. În scurt timp, până şi actualul preşedinte îşi va face rezumatul, darea de seamă de la final şi ne va spune c-a întărit relaţia cu Africa sahariană, c-a zburat oriunde l-a dus nevoia de aer proaspăt, c-a făcut România mai curată şi mai educată. A reformat clasa politică, în alt sens decât cel dorit de noi, a făcut alianţe pentru pacea naţiei (sâc), a manageriat tăcut atât pandemia, cât şi războiul de vizavi. Cu atenţie şi îngrijorare, în stilul Mâlc.

Păi şi atunci? Vorba cetăţeanului turmentat…Da’ noi cu cine votăm? Păi ascultăm iar Constituţia României, cea de-a doua Biblie. Pe furate, de ici-colo, ca să batem şi noi şaua să priceapă calul ce trage. „România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme.(…) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.(…) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.(…) Nimeni nu este mai presus de lege.(…) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.(…) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.” Ne-am înţeles?