O nouă întâlnire a autorităţilor locale şi judeţene cu germanii

Reprezentanţii Primăriei Baia Mare şi Consiliului Judeţean Maramureş s-au întâlnit, din nou, cu cei din conducerea Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană. Dacă prima întâlnire a avut loc în Baia Mare, acum ea a fost în Bucureşti.

„Baia Mare are nevoie, în primul rând, de dezvoltare economică. Ca primar, una dintre principalele mele priorități în acest mandat este să sprijin concret economia locală, să găsesc alături de colegii mei soluții pentru susținerea mediului de afaceri și, mai ales, să aduc investiții în orașul nostru! Astfel, am avut o nouă întâlnire cu domnul Sebastian Metz, Directorul General al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană, de data aceasta la București, alături de colegul meu, Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Am continuat discuțiile pe care le-am început la finalul lunii trecute, atunci când am avut onoarea să îl primesc la Primăria Baia Mare, discuții care s-au concentrat pe un obiectiv comun: să aducem investitori germani în Baia Mare și Maramureș”, a spus Doru Dăncuş, primarul din Baia Mare.

Orașul și județul nostru au deja câteva atuuri extrem de importante, o mulțime de oportunități care pot fi fructificate, de la segmentul turistic și până la cel industrial. Astfel, am putea să transformăm aceste atuuri în motoare de creștere economică, atât pentru Baia Mare, cât și pentru Maramureș.