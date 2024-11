Viorica Pârja a lansat o carte cu “un destin configurat”, “Puterea vindecătoare a naturii”

Jurnalista şi scriitoarea Viorica Pârja a venit în faţa cititorilor cu o altfel de carte, “una scrisă din drag de oameni, din drag faţă de cei care respectă şi cred în Puterea Vindecătoare a Naturii”, după cum a evidenţiat chiar autoarea.

Viorica Pârja a colaborat pentru acest volum cu Iaela Mărieș şi Romelia Szabo. Evenimentul de lansare al cărţii a fost unul cu o sală plină, cu oameni specializaţi în domeniul diverselor terapii, cu oameni interesaţi de aceste lucruri ce ţin de sănătatea trupească, sufletească, mentală etc. S-au spus multe lucruri interesante, de la curiozităţi despre lumea plantelor, apicultură, despre cât de important e să apelăm şi la ajutorul naturii pe lângă medicina clasică până la detalii despre bucătăria vegană. Inedit a fost şi faptul că fiecare participant la eveniment a primit şi câte un dar, iar la final s-au putut degusta bunătăţi vegane.

Jurnalista Viorica Pârja a devăluit că ideea acestei cărţi a apărut după ce le-a cunoscut pe Iaela Mărieș şi Romelia Szabo. A aflat povestea lor de viaţă, cum dintr-o necesitate de familie au înfiinţat o afacere, prin intermediul căreia pot să facă lucruri minunate pentru semeni. De aici s-a ajuns la o emisiune televizată în care au venit specialişti din diferite domenii şi din diferite colţuri ale ţării: de la Braşov la Oradea, de la Cluj la Baia Mare, de la Ocna Şugatag la Orăştie.

“Am vorbit despre puterea plantelor, despre terapia cu plante, despre aromaterapie, fitoterapie, gemoterapie, psihoterapie, tot ce am crezut că este necesar şi în beneficiul sănătăţii oamenilor. Cartea are peste 30 de emisiuni cu oameni frumoşi care au acumulat atâtea competenţe şi atâtea informaţii şi ar fi fost păcat să nu le tezaurizăm. Cu ajutorul clujenilor, Academia Elitelor Modelelor şi Valorilor am scos acest produs frumos. O carte grea şi la propriu, şi la figurat. Vă veţi convinge când veţi răsfoi cartea”, a punctat Viorica Pârja.

Prof. dr. Maria Pop a apreciat conţinutul volumului şi spune că va fi o carte de mare folos pentru cei care pun accent pe ajutorul de la natură. “Să fii sănătos nu înseamnă să nu fii bolnav, înseamnă să fii în armonie, tocmai ceea ce ne dictează cartea, adică sănătatea fizică, emoţională şi mentală să fie în armonie. Şi atunci suntem sănătoşi. Sănătatea este bunul cel mai de preţ. Puţini ştim însă să o îngrijim. Nu ne-am îndepărtat prea mult de natură, am văzut o reîntoarcere la natură în ultimii ani. Medicii îmbrăţişează terapia cu plante, o ştiinţă foarte vastă. Viorica Pârja ştie să se facă plăcută, să fie înţeleasă. A ieşit o carte de mare valoare. Să ştii să pui în valoare omul de lângă tine e mare valoare”, a concluzionat biologul Maria Pop.

La rândul său, directorul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare, dr Teodor Ardelean, a adăugat că “această carte are deja construit un destin, este gândit, este configurat. Lucrarea va lucra mai mult decât au lucrat autorii cărţilor pe tot ce înseamnă gândirea, structurarea, punerea în ordine a cuvântului pentru ca acest cuvânt să fie curat, explicit”.