Chirurgia estetică este tot mai atractivă și pentru bărbați

Nu numai femeile se îngrijesc de frumusețea lor și apelează la chirurgia estetică pentru a rămâne tinere un timp cât mai îndelungat. În Baia Mare sunt și bărbați care apelează la astfel de servicii și solicită diverse proceduri.

“Avem și pacienți bărbați care vin la proceduri estetice precum botox sau mezoterapii. Am pacienți care vin pentru căderea părului, pentru terapia vampir la nivelul scalpului. Pacienții mulțumiți bărbați sunt mult mai constanți și mai fideli decât femeile. Nu știu de ce, poate pentru că ei sunt mai constanți pe când femeile mai vor să vadă și alte abordări. Fiind un oraș mic poate contează foarte mult și recomandarea din vorbă în vorbă”, a declarat dr. Flavia Onț, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie constructivă.

De altfel, chirurgia estetică este un segment care se află în continuă dezvoltare la nivelul județului nostru și tot mai multe persoane apelează la ea.

“Am venit în Baia Mare pentru că sunt băimăreancă și pentru că consider că în Baia Mare este nevoie de astfel de servicii. Aici am putut să dezvolt această afacere, nu știu dacă aș fi putut face asta în Cluj. Concurența în Baia Mare este sub Cluj și pentru că și băimărenii trebuie să beneficieze de astfel de servicii. Era o nevoie pe piață. La nivelul Maramureșului și al orașului Baia Mare este un serviciu în expansiune și în dezvoltare. Pacienții nu sunt obișnuiți cu astfel de servicii, dar populația trebuie educată. Pot beneficia de servicii estetice de calitate, făcute etapizat, fără a exagera, astfel încât să putem să arătăm cel mai bine în func­ție de vârsta pe care o avem”, mai precizează dr. Flavia Onț.