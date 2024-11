Primii alegători au votat la ora 7 fix, în cartierul Săsar

În cartierul Săsar, din Baia Mare, odată cu deschiderea secțiilor de votare, au apărut și primii votanți. Un cuplu de seniori a spart gheața la secția de votare numărul 15, cei doi au fost primii care au votat. După aceea, sporadic, și-a mai făcut apariția câte un alegător, iar în jurul orei 11, deja au trecut să-și exercite dreptul peste 100 de cetățeni.

„Până acum au votat 104 persoane, pe listele permanente și pe listele suplimentare. Nu am avut niciun fel de incident. La ora 7 fix au venit două persoane și după aceea am cam luat o pauză. Până acum (n. red. ora 11) au venit în special persoane de vârsta a doua, cam ele predomină. Tineri au venit, dar puțini. După-masă, de principiu, atunci vin mai mulți. După ora 16.00, vin și studenții din căminele de lângă noi și marea lor majoritate sunt pe listele suplimentare. După ce se iese de la biserică, de asemenea, avem o altă perioadă în care participă mai multe persoane la votare. În rest, avem un flux normal”, a declarat președintele secției de votare.

Și la secția de votare numărul 14 lucrurile au stat similar. Aici cetățenii au fost doar sensibili mai “harnici”, iar în jurul orei 11.00 s-au prezentat la vot 118 persoane. Până în acel moment scrutinul electoral s-a desfășurat fără incidente.

„Vrem un președinte căruia să-i pese de țara lui”

O parte din băimăreni au ales să voteze în prima jumătate a zilei, pentru a evita aglomerația de la amiază sau de după-masă. Oamenii au precizat că-și doresc un președinte căruia să-i pese cu adevărat de țara lui. Mulți au mărturisit că au fost destul de indeciși. Oricum, cetățenii sunt conștienți că misiunea noului lider de stat nu va fi deloc ușoară, mai ales luând în considerare situația tensionată de pe plan internațional. “La aceste alegeri am fost la vot oarecum dezamăgită de numărul mare de candidați, mulți având aceeași orientare politică, dar care nu s-au putut alia pentru a avea o mai mare șansă de a ajunge în turul doi. O parte din candidații independenți au pregătire politică, experiență, competență, dar nu au susținere și deci nu au șanse de a ajunge nici ei în turul doi. Deci, așa cum mi s-a întâmplat în ultimii ani, am votat pe cineva nou, sperând să aibă abilitatea de a se înconjura de oameni competenți, bine pregătiți profesional și să ne reprezinte țara cu mândrie, să păstreze bunele relații cu vecinii, cu NATO și UE, să păstreze pacea. Să lupte mai mult pentru interesele țării, să trăim într-o țară în care legea este aceeași pentru toți”, a declarat Luiza M., o pensionară din Baia Mare.

“Am votat pentru ceva mai bun pentru țara asta. Cred că românii au dreptul la un președinte care să îi respecte și căruia să îi pese de țara lui, nu doar declarativ. România are nevoie de un lider. Recunosc că, faţă de alți ani când știam sigur pe cine să votez, de data aceasta mi-a fost greu să mă hotărăsc. Am urmărit și dezbaterile electorale și mi-am dat seama că niciun candidat nu e perfect. Dar chiar și așa, cu toate neajunsurile, avem obligația să ne alegem președintele. Lumea trebuie să iasă la vot, pentru că votul înseamnă putere”, a declarat Rareș D., un tânăr din Baia Mare.

“Mi-a fost foarte greu să mă decid cu cine să votez, nu a fost ca în alți ani, când am știut sigur. Am tot urmărit prestația candidaților, însă nu am foarte mare încredere că lucrurile chiar se vor schimba în țară. Am votat altceva, mult diferit față de alegerile precedente, în speranța că poate totuși vom avea parte de o schimbare reală, nu doar la nivel declarativ. Cred că tinerii ar trebui să fie mai implicați și chiar să iasă la vot pentru a produce schimbarea de care tot vorbesc și pe care o tot visează. Nu ne putem baza mereu pe diasporă. Noul președinte va avea o viață grea și este important să urmeze interesele țării noastre, mai ales în contextul războiului cu Ucraina, care riscă să degenereze”, este de părere M. T., o altă băimăreancă.