Casa din Groşi mistuită de flăcări, reconstruită de voluntari!

Familia cu 4 copii din comună, care a rămas fără casă în urma unui incendiu, are din nou un acoperiş deasupra capului. Asta datorită oamenilor cu suflet mare, care au contribuit cu ce au putut, pentru refacerea casei.

”Cu inimile pline de recunoștință, doresc să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați pus inimă lângă inimă pentru a face posibil acest proiect extraordinar, «Dăruind vei dobândi». Prin sprijinul, efortul și generozitatea voastră, am reușit să construim o casă care devine acum un cămin pentru familia Rus cu cei patru copii, locuința lor fiind mistuită de flăcări în urmă cu aproximativ un an.

Fiecare gest, fiecare contribuție, fiecare mi­nut dedicat acestui vis a fost o piatră de temelie care a transformat speranța în realitate. Este o bucurie imensă să știm că, împreună, am adus lumină, siguranță și o nouă șansă pentru ca acești copii să crească într-un mediu plin de iubire și speranță. Vă mulțumim pentru credința voastră în acest proiect, pentru bunătatea și generozitatea cu care v-ați implicat. Ați demonstrat că atunci când dăruim din inimă, putem schimba vieți și putem construi un viitor mai bun” – a spus primarul Florin Daniel Boltea.

Foarte multe persoane au contribuit la acest proiect, unii cu bani, alții cu materiale sau chiar cu un sfat bun.