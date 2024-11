Valeria Bilţ a lansat volumul “Blestemat a fi oricare”, “o carte adunată din sufletul făcut ţăndări”

O lansare de carte cu multă emoţie, într-o atmosferă destinsă, fără aceleaşi discursuri încadrate într-un şablon rigid, acesta a fost evenimentul organizat la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare, în care Valeria Bilţ a adus în faţa cititorilor noul său volum, “Blestemat a fi oricare”, apărut la Editura Actaeon Books, Baia Mare, 2024.

În acest cadru, atât autoarea, cât şi ceilalţi participanţi au îndrăznit să îşi deschidă sufletul, să vorbească despre rănile ascunse în interior, a fost un eveniment-confesiune, căci nu e deloc uşor să îţi expui durerile pe care ceilalţi nici nu le pot bănui. De altfel, cartea scrisă de Valeria Bilţ este chiar o încercare de “vindecare prin scris”.

Este o carte “fântână”, spune managerul revistei de cultură “Nord Literar”, Dana Gagniuc-Buzura despre romanul Valeriei Bilţ care a adunat deja câteva premii şi care a avut succes şi în rândul pasionaţilor de lectură.

“Primul tiraj s-a epuizat în 3 luni. Şi la Cărtureşti, în 3 luni s-au vândut 74 de exemplare. Este un roman care circulă, bine primit de public, premiat în ultima vreme şi care e bine să ajungă la cât mai mulţi oameni. Dincolo de povestea de viaţă este un roman care are toate şansele să devină un bestseller şi într-o anumită măsură a şi ajuns”, a punctat editorul şi criticul literar, prof. dr. Daniela Sitar-Tăut.

De altfel, moderatorul evenimentului, Dana Gagniuc-Buzura, a remarcat că lectura acestui volum te incită, te provoacă. “Este o carte fântână pentru că lectura ei te provoacă, te scufundă în adânc şi te scoate la lumină diferit”.

Pe de altă parte, managerul revistei “Nord Literar” a evidenţiat că unele fragmente din carte sunt redate cu mult talent, încât se pretează în a se transforma chiar în ecranizări cinematografice.

“Această carte şi-a început călătoria terestră încă din vara acestui an când a apărut. Orice carte înainte de a-şi săvârşi această călătorie terestră face o călătorie prin interiorul sufletului autorului. Această carte adunată din fărâmele de suflet, din sufletul făcut ţăndări refăcut, renăscut al autoarei timp de 21 de ani. O parte din scenele din carte le-am văzut din perspectiva omului pasionat de cinematografie. Sunt câteva secvenţe care se pretează la nişte ecranizări, realizate de regizori latini sau sud-americani”, a precizat Dana Gagniuc-Buzura.

Făcând referire la romanul scriitoarei Valeria Bilţ, prof. dr. Delia Muntean subliniază că “avem de-a face cu un roman al mamei şi al fiului. Autoarea prelungeşte în acest fel relaţia biologică, prelungeşte spiritual, simbolic, dincolo de existenţa propriu-zisă a fiului, atribuindu-i conotaţii spirituale încărcate de mitologia pe care şi-au clădit-o împreună în cei aproape 20 de ani în care au vieţuit împreună. Cartea nu se adresează doar intelectului, ci şi afectivităţii, are un dramatism, durerea imposibil de vindecat a mamei transformă acest roman într-un spaţiu al jelaniei şi trădează incapacitatea mamei de a se trăi pe sine”.

La rândul său, prof. dr. Daniela Sitar-Tăut afirmă că “romanul conţine ideile din cel anterior, “Ubi bene? Ubi patria?” care este un ro­man al emigrării. Bine ancorată în actualitate, Valeria Bilţ este hăruită nu numai cu harul zicerii, ci şi cu cel al implicării lectorului în demersul discursiv, empatizându-l”.

Scriitoarea Valeria Bilţ a dezvăluit că, pe scurt, povestea de la care a pornit romanul este următoarea: “copilul pe care l-am crescut singură l-am pierdut într-un accident de maşină la câteva zile după bacalaureat. Cartea spu­ne mult mai multe”. “Romanul acesta iniţial nu a fost conceput ca un ro­man. Nu ştiu când a devenit o carte, când s-a iţit ideea scrierii unei cărţi. Eu cred că m-am salvat cu adevărat prin scris. Toată viaţa mea am scris. În momentele mele de cumpănă, în momentele de bucurie, am avut o obişnuinţă de a scrie când eram plictisită, supărată, când mă simţeam abandonată, nefericită, neiubită”, a adăugat Valeria Bilţ. Îndemnul este unul de a lectura acest roman născut din suferinţa eliberată prin scris.