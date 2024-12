Campioana, trei puncte și revenire pe primul loc

Știința Explorări Baia Mare – CSM Corona Brașov 1-3 (25-21, 18-25, 20-25, 14-25)

Înfrângere pentru Știința Explorări în ultima etapă a turului Diviziei A1 la volei masculin. Băimărenii au cedat sâmbătă, pe teren propriu, în detrimentul campioanei CSM Corona Brașov, scor 1-3 (25-21, 18-25, 20-25, 14-25).

Gazdele au arătat foarte bine în primul act, adjudecat cu 25-21, și se prefigura o nouă surpriză, așa cum s-a întâmplat în turul campionatului în deplasare la Zalău și acasă cu Rapid. Oaspeții nu au vrut însă să intre în categoria echipelor învinse de formația antrenată de Marius Botea și au avut o cu totul altă abordare în restul confruntării. Au egalat mai întâi situația la 1 (18-25), după care au preluat conducerea, 1-2 (20-25), iar setul patru s-a dovedit o simplă formalitate (14-25). Campioana s-a impus cu 1-3 în polivalenta băimăreană și a trecut se pare peste amărăciunea eșecului suferit în etapa precedentă în fața vicecampioanei Arcada Galați. Știința Explorări termină prima parte a stagiunii pe locul 8 și joacă în prima rundă a returului tot acasă, cu SCM Zalău, ocupanta poziției 7.

Știința Explorări Baia Mare: Bălăi 4 p, Chirino 7 p (un as, 3 blocaje), Medina 8 p (un blocaj), Tarța 16 p (2 ași), David 10 p (un blocaj), Cheagă 13 p (un as), Crișan (libero, 67%). Au mai jucat: Breban, Badea, Tănase, Șugubețu. Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț.

CSM Corona Brașov: Gommans, Magdaș 11 p (3 ași, 6 blocaje), Melnikov 24 p (un blocaj), Graham 1 p, Arquez 2 p (blocaje), Stojsavljevic, Kantor (libero, 75%). Au mai jucat: Kovacevic 13 p (un as, 5 blocaje), Lupu 4 p (un blocaj), Kovac 17 p (4 ași, un blocaj). Antrenori: Laurențiu Lică, Bogdan Preda.

Au arbitrat: Mihai Coman și Robert Toader (București).

Rezultate etapa 11 (ultima a turului): Știința Explorări Baia Mare – CSM Corona Brașov 1-3; Unirea Dej – CSU Știința București 0-3; Dinamo București – Rapid București 3-0; Universitatea Cluj-Napoca – Steaua București (joi, 5 decembrie); Arcada Galați – SCM Zalău (miercuri, 18 decembrie). SCMU Craiova a stat.



Prima etapă a returului (sâmbătă, 7 decembrie): Știința Explorări Baia Mare – SCM Zalău (3-2); Arcada Galați – CSU Știința București (3-1); Unirea Dej – Steaua București (0-3); Universitatea Cluj-Napoca – Rapid București (0-3); Dinamo București – SCMU Craiova (1-3). CSM Corona Brașov stă.