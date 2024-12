Două profesoare de la Liceul de Transporturi Auto Baia Sprie, la prima mobilitate Erasmus din Istanbul

În domeniul educației din secolul al XXI-lea, dezvoltarea competențelor a devenit din ce în ce mai populară în rândul cadrelor didactice în ultimii ani. Școlile se străduiesc acum să-și educe elevii pentru a dobândi competențe precum gândirea critică, comunicare clară, practici de colaborare și creativitate.

În urma acreditării obținute în anul 2024 de către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie, în perioada 18-22 noiembrie s-a desfășurat prima mobilitate din cadrul proiectului “UP-Grade with Erasmus+”. Astfel, profesoarele Adina Șindreștean și Timea Kiss au participat la cursul de formare pentru profesori “21st CENTURY SKILLS AND COMPETENCIES”, care a avut loc în Istanbul, Turcia.

„Dintre obiectivele acestui curs amintim: o mai bună înțelegere a leadershipului din secolul XXI, aprecierea și integrarea tehnologiei în viața de zi cu zi, în conformitate cu abilitățile secolului XXI, deschidere și flexibilitate în utilizarea AR/VR/AI, dezvoltarea abilităților adecvate necesare pentru a coopera cu colegii care utilizează instrumente digitale pentru o experiență de învățare mai productive, facilitarea diferitelor metode de învățare, cum ar fi abordarea STEAM/STEM, utilizarea celor mai bune aplicații, platforme web și soluții TIC pentru profesori și personalul din învățământ, adoptarea unei perspective globale asupra problemelor și soluțiilor”, au arătat profesoarele participante.

În timpul săptămânii, cele două profesoare au participat la diverse activități și workshopuri dedicate importanței celor 4C (Comunicare, Gândire Critică, Creativitate, Colaborare) și integrarea acestora în predarea la clasă.

Pe parcursul celor cinci zile, cadrele didactice participante și-au dezvoltat abilitățile de limbă engleză și și le-au îmbunătățit pe cele de lucru în echipă. ”Depășindu-se barierele culturale și lingvistice, s-au asimilat cunoștințe noi și s-au legat prietenii. De asemenea, un moment important l-a constituit seara culturală, în cadrul căreia a avut loc prezentarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, dar și a obiceiurilor, tradițiilor sau mâncărurilor specifice Maramureşului, profesorii turci luând contact și cu portul nostru tradițional. Această mobilitate, prima din seria celor patru din acest an școlar, a reprezentat o incursiune minunată în cultura și istoria acestei țări, activitățile punând în lumină importanța proiectelor Erasmus+ pentru cei care se implică în desfășurarea lor”, a informat prof. Iolanda Sztrelenczuk.