Mea culpa și nu prea. Cu plăcere, iubit popor

Începem prin a ne scuza în fața Dvs, a cititorilor noștri. Da, am acceptat publicități electorale ale candidaților și ale partidelor și o vom mai face. Tocmai pentru că presa nu primește bani guvernamentali și trăiește din vânzare liberă. Ziarul e pe tejghea alături de pâine, ceapă, slană, ba uneori conviețuiesc… Nu vorbim aici de televiziunile ce au înghițit milioane de euro, ci de presa simplă, de bună credință. Ce trăiește în economia de piață reală, cea care a primit lovituri drastice și aproape fatale la criza economică din 2008, la Pandemie, ba va mai primi și la următoarea criză ce vine.

La fel, recunoaștem că de când cu social media, influența presei a scăzut inițial, pentru că acolo se puteau și se pot susține orice aberații, fără responsabilitate și răspundere. Dar am învățat să coexistăm, ne-am adaptat. De unde și reacția de față. Ne doare când apare un personaj ce și-a trădat recent proprii electori și dă lecții de moralitate. Zice așa: „atotputernica și cinstita Presă care a constatat că românii nu mai dau nici cât o ceapă degerată pe ea”. Și făcându-ne noi mea culpa, pentru publicitatea electorală, ba chiar pentru întreaga castă, știind că de-ai noștri confrați au manipulat, au influențat, au coordonat chiar campanii și au făcut jocuri la limita moralității, ne-am înfuriat puțin. După rezultatul șocant al primului tur de scrutin prezidențial, Presa aia pe care nu mai dă nimeni cepe degerate a reacționat. Ziariști adevărați, de investigație, au reacționat și au demontat demagogii, au readus la lumină interviuri, au arătat cu degetul aberări și aberații, au refăcut biografii ascunse bine, au făcut cone­xiuni între jucătorii de pe scena politică. Au simțit mai bine ca oricine pericolul Totalitarismului. Al pseudoadevărurilor, al adevărurilor spuse pe jumătate. De unde au știut? Spre deosebire de majoritatea populară, ei sunt expuși zilnic la „bullshit”. Zilnic jurnaliștilor li se servesc pe tavă comunicate ce conțin manipulări media, învățate de purtătorii de cuvânt și de Mea culpa și nu prea. Și exemplificăm, parte din Alvin Toffler, parte din alți oameni ce au arătat Lumii cum suntem mințiți. Iată principalele tipuri de manipulare a informației” discursul alarmist, dilema falsă, prejudecata de selecție, discreditarea, expertiza falsă, diersinea, găsirea unui țap ispășitor, polarizarea, saltul ilogic, scoaterea din context, uzurparea identității. Vom reveni asupra lor, dezvoltându-le, aparent e cazul, e nevoie. Dar revenim la idee. Presa a a lucrat cu așa ceva de ani buni, încercând să scoată adevăruri și esențe din comunicate golite de conținut real sau manipulatoare fățiș. Uneori le-a luat ca atare, alteori nu.

Cu atât mai mult, ne facem Mea Culpa, dar ne-am dori să recunoaștem toți că Presa asta pe care nu dați cepe degerate v-a informat rapid când Țara a fost în derivă, când Democrația a fost în derivă. Nu toți. Unii au continuat să dezinformeze, să manipuleze. Dar am văzut celebrități din branșă și din lumea artistică luând poziție. Cristian Tudor Popescu spunând: „…în seara de 24 noiembrie a început invadarea României de către Rusia”. Sau că e o victorie a inteligenței artificiale asupra celei umane. Sau Lucian Mândruță punând degetul pe rană: „Ce a contat cel mai mult a fost un IQ național mediu între 86 și 92. Deși pare așa, că Ciucă și Rareș ne trag în jos, e o medie pe țară. Media europeană e pe la 100. N-ai cum să pierzi dacă știi cum să lucrezi cu aceste cifre fundamentale”. S-au adăugat psihologi, facilitatori spirituali, ce și-au făcut datoria civică. Actori, muzicieni. Toți promovați de presă instant. Iar unde organul de presă nu a permis, ziaristul a făcut-o în nume propriu, combatând și postând acolo unde se ducea lupta, în rețelele de socializare. Iată de ce domnul de mai sus se grăbește. Presa încă știe, încă poate şi da, ea e una din cele care v-a demontat și Dvs piramida de pe care veneați să salvați orașul, poporul.

În altă ordine de idei, cu plăcere, dragii noștri cititori!