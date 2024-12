Prostul nu e prost destul dacă nu e şi fudul, dar bine că minciuna are picioare scurte

NU, nu revenim asupra înţelepciunii populare româneşti deşi i-ar fi vremea, mai ales că acum totul se interpretează şi n-am vrea să părem dacopaţi, tunelişti etc. E dreptul Dvs să votaţi cu cine doriţi, cu rezerva că aţi putea să vă abţineţi să daţi lecţii online. În plus, cu trimitere la titlu, nu fiţi înţelepţi până nu vă documentaţi temeinic. Şi atenţie la politicieni, au un defect, hai să-i zicem boală profesională: MINT, dom’le! Îl ţineţi minte pe Ponta, cel ce minţea de plăcere, de se prindea singur cu minciuna? S-a reactivat! Alţii învaţă încă. Haideţi să trecem în revistă un şir de minciuni proaspete, dar între timp să şi demonstrăm proverbele din titlu.

Nu reluăm poveştile mai vechi cu Nordis, nu? Le lăsăm aşa, Mai ales că personajul cu pricina s-a relansat pe TikTok (păi nu, e trendy?) ca nefiind demisionat, ci revenit. Cum? „A fost prank”. Nici măcar nu e de râs. Dar să mergem la susţinerea Bisericilor pentru candidatul surpriză. Biserici protestante îl sprijină tacit sau pe faţă inclusiv în Maramureş, în timp ce Biserica Ortodoxă zice că acel comunicat de susţinere a unui „conducător iubitor de ţară” e fals, însă el face parte dintr-un act sinodal real, palpabil, de la începutul anului 2024. El, candidatul surpriză, am prefera să nu-i pomenim numele pentru că efectiv dispreţuieşte de nu chiar urăşte presa, a transmis un comunicat românilor din Dispora: „Fiţi pregătiţi să veniţi acasă!” Sigur că vin. În august şi-n decembrie. Apropo, nu vine nici un Robert F Kennedy Jr să îl susţină, era petardă, ăla habar n-are şi chiar de venea, era doar numele… el e considerat de fapt un paria în propria familie după ce şi-a trădat partidul şi convingerile democrate, în plus nu e încă nimic, nu e înalt funcţionar, ar putea doar fi. Alta. Era vorba că la alegerile ce-au fost duminica trecută, fiecare votează la secţia lui, nu aiurea. Şi atunci cum la o secţie din Mehedinţi, partidul mare a câştigat cu o prezenţă de… 250%?!? În paralel, ne amintim de dl. Ciucă, ce a avut doar 8 voturi într-o secţie din satul lui natal…Tristă ieşire din peisajul în care nici n-avea ce căuta. Altul cu minciuna, de aici de la noi. În plin proces de alegeri, pe la orele amiezii, un candidat independent anunţa exitpolluri (interzise la acea oră) în care el era “pe primul loc cu un uşor avans faţă de PSD”. Hai, serios…

Dar să revenim la cei mari. Candidatul surpriză a fost prins în ultima vreme cu fel de fel de minciuni. “Evident nu sunt mason”, după care a apărut un proces verbal de prezenţă la Aprinderea Luminilor, primul eveniment ca importanţă a Marii Loji Masonice din România. Cu nume şi semnătură. “Am făcut greşeli, pe unii v-am dezamăgit. Vă cer iertare”, a spus preşedintele călător. Tardiv şi deloc credibil, după ce a reuşit performanţa de a urmări cu atenţie şi îngrijorare ascensiunea masivă a “suveranismului” şi a dus la o alianţă absolut imposibilă şi incredibilă a forţelor politice de stânga, dreapta, mijloc, împotriva noii Ordini. Nu vă iartă nimeni, Herr! Absolut nimeni! Alt demisionar, Rareş Bogdan ce a renunţat la PNL Diaspora, că oricum era inutilă. Altă minciună masivă vine din mesajele acelea interne ale unui partid, îndrumarul de prostit alegătorii. “Mesajele trebuie să facă trimitere la riscul de a intra în război, tăierea pensiilor, căsătoria între persoane de acelaşi sex etc.”. Urât. Încă îi credeţi proşti pe români, deşi v-a costat. Pe final, revenim la candidatul surpriză a cărei soţie explica cu câtă greutate şi-au cumpărat o casă în ţară, erau chiriasi. Ori lista tranzacţiilor imo­biliare a familiei obţinută de presă de pe la notari arată altceva, arată casă în Corbeanca cumpărată în 2006 cu 23.000 euro, la preţ de garsonieră în Baia Mare şi revândută în 2011 cu aproape un million de euro, arată apartament în Austria de 110.000 euro, vilă de 410.000 euro, revândută cu 950.000, Vilă cumpărată recent în Mogoşoaia cu 560.000 euro. Nu era necesar, dar revenim, minciuna are picioare scurte. În condiţiile în care afirma că a trăit cu 700 de lei pe lună. De asemenea, constată documentaristul Valeriu Nicolae, că domnia sa n-a fost în Clubul de la Roma ci în clubul fanilor Clubului de la Roma, ceea ce e cam altceva, n-a fost director executiv şi consilier de director general la ONU în Geneva între 2015-2016, nu există nici o dovadă. Iar duamna Diana n-a fost la o manifestare legionară, ci la un parastas la Tâncăbeşti, la mormântul lui Zelea Codreanu, doar că au apărut poze cu lume făcând salutul nazist, acolo. Apropo, să încheiem în ton “optimist”: România nu mai primeşte anul acesta nici un ban din PNRR, deşi mai era o tranşă. Evident, ministrul Investiţiilor Europene neagă.