Andrei Cupșa, desemnat Ambasador pentru incluziune

După ce tânărul cu sindrom Down, Andrei Cupșa, a primit titlul de cetățean de onoare, a urmat apoi o nouă diplomă, cea de Ambasador pentru incluziune. Acesta a fost prezent la Conferința Națională “Ambasador pentru incluziune” organizată de Asociația Sindrom Down Bacău.

”Băimăreanul Andrei Cupșa, tânărul cu Sindrom Down din municipiul nostru care recent a primit titlul de cetățean de onoare al Municipiului Baia Mare, a participat weekendul trecut la Conferința Națională “Ambasador pentru incluziune”. Evenimentul organizat în cadrul proiectului de tineret Erasmus “Autoritate morală și sens participativ” i-a adus tânărului diploma de onoare “Ambasador pentru incluziune”, fiind remarcat ca un adevărat promotor al incluziunii sociale datorită pro­iectelor sportive, culturale și educaționale în care se implică. Pe lângă aprecierile oferite tânărului Andrei, reprezentanții Asociației Sindrom Down Ba­cău în calitate de organizatori au punctat faptul că oferirea titlului de cetățean de onoare unei persoane cu Sindrom Down de către Municipiul Baia Mare este o premieră la nivel național”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.