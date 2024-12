Drumul spre adăpostul de câini din Recea, amenajat

Reprezentanţii organizaţiei Fight for animals Baia Mare au motive de bucurie. Drumul ce duce la adăpostul de animale, pe care îl gestionează în Comuna Recea, a fost amenajat.

Bucuria lor este cu atât mai mare cu cât, tronsonul era greu practicabil, mai ales în zilele ploioase. „Se pare că Moș Nicolae a venit deja și pe la noi! Încă de la început, de când am construit adăpostul, ne-am dorit ca drumul spre el să fie amenajat. Era plin de gropi, care deveneau bălți și în acest fel ne stricam și murdăream mașinile foarte des, iar traseul a devenit unul foarte dificil. Noi, de unii singuri, nu ne-am permis să facem această amenajare, neavând destule resurse. Dar uitați ce surpriză frumoasă! Conducerea primăriei Recea a răspuns atât de rapid și frumos cererii noastre! Nu doar că domnul primar a venit în vizită la noi, ci a și adus ajutoare pentru amenajarea drumului înspre adăpost. Mulțumim pentru susținerea dumneavoastră, domnule primar Alexandru Ardelean! Aveți tot respectul nostru!”, au spus cei de la organizaţia Fight for animals Baia Mare.