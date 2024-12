Petrecere de final de an pentru Asociația Autism Baia Mare

Beneficiarii Asociației Autism Baia Mare, alături de familiile lor și terapeuți, au avut parte de o petrecere de neuitat, la final de an. Din cadrul evenimentului nu au lipsit nici momentele artistice, iar cei mici au primit cadouri din patea Moșului.

”Probabil cea mai frumoasă petrecere de final de an a avut loc săptămâna trecută la Restaurantul Golden Star. Ne-am bucurat să fim împreună: copii şi tineri, părinţi, bunici, fraţi şi verişori, terapeuţi şi oameni dragi care ne susţin cauza.

Ne-au făcut o surpriză deosebită echipa restaurantului condusă de dl. Nicu Paşca care a pregătit cadouri pentru copiii noştri. Mămicile Eni şi Moni au pregătit un moment artistic alături de copiii noştri şi s-au descurcat de excepţie. Felicitări!

Atmosfera a fost întreţinută de Animatii pentru copii Baia Mare – Iuly și ne-am simțit de milioane! Candy bar-ul a fost realizat la mare artă de Bijuterii dulci by Vero și mămica Maricica. Credit foto: Mircea Reştea – fotograful ce transpune cu empatie poveştile în imagini. Mulţumiri deosebite Restaurantului Golden Star care ne-a primit cu căldură şi drag de oameni, cu un decor superb şi mâncare gustoasă! Îi mulţumim d-lui Sorin Pop pentru tot ajutorul!”, spun reprezentanții Asociației Assoc.