Primăria din Maramureş care a închis al 12-lea an fără arierate!

Cum să faci să nu ai datorii la final de an, ca administraţie locală? Explică primarul oraşului Seini, care de când şi-a preluat funcţia, din urmă cu mai bine de un deceniu, nu a încheiat nicun an cu arierate.

„Bugetul pe acest an a fost unul foarte mare, deoarece am închis foarte multe proiecte europene. Am deschis altele. Însă nici în acest an nu avem niciun leu datorie! De când sunt primarul oraşului, de 12 ani, nu am avut arierate. Legea Finanţelor publice nici nu permite unui UAT să facă arierate, deoarece în momentul în care ai angajat o lucrare, un serviciu, ai încheiat un contract, tu trebuie să ai deja banii prevăzuţi în buget, pentru că altfel nu poţi semna contractul. Nu avem datorii, dar există şi reversul medaliei la acest lucru. În 2024 nu am reuşit să facem foarte multe cu bani de la bugetul local. Marea majoritate a banilor de la bugetul local s-a dus pe cofinanţări la proiecte europene sau pe cheltuieli neeligibile, cheltuieli neprevăzute, ce apar pe parcurs, şi atunci noi pe acestea trebuie să le suportăm din bugetul local”, a spus Gabriela Tulbure, primarul din Seini.