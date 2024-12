Dotarea școlilor din Tăuții-Măgherăuș cu tehnică IT de ultimă generație

Primăria Orașului Tăuții Măgherăuș anunță că a semnat un contract important pentru educația copiilor. Acesta se referă la furnizarea de echipamente pentru modernizarea infrastructurii IT a Liceului Tehnologic ”Traian Vuia”.

Contractul, în valoare de apropape 1,3 milioane lei, este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Măsura C15 și are ca obiect furnizarea de echipamente IT de ultimă generație. Această investiție reprezintă un pas semnificativ în sprijinul educației moderne, contribuind la crearea unui mediu de învățare adaptat cerințelor tehnologice actuale pentru toți elevii din oraș. ”Ne bucurăm să facem parte din acest demers care va îmbunătăți considerabil activitatea educațională a elevilor și profesorilor noștri”, au precizat cei din administrația locală.