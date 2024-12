Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Nu vă fie rușine, ați fost manipulați de un aparat, nu de un politruc!

Zău așa, râdem glumim, ne certăm, acuzăm, dar tot noi cu noi rămânem pe-aici, nu ne dă nimeni alt popor mai bun. De o făcea, de mult ne veneau daci nou-nouți din Apuseni, energici, energizați. Deci nu vă frustrați că ați fost jucați, stimați concetățeni! Nu v-a „făcut” TIKTOku’, vreun minipolitician, vreun Rareș sau vreo Șoșo. A fost aparat profesionist, de la profilul candidatului la ce avea de zis la imagini, la jocul TikTok. Salutăm însă opinia publică ce a dus lupte grele pentru demontarea miciunelelor. Fără să ne împăunăm, am avut un sentiment rău de când am văzut poza de față, această copiere în oglindă a Țarului, ce ne-a îngrijorat. A mirosit a colaborare. Apoi, au spus-o, cam tardiv și cu tesla la c…, serviciile noastre: „România este ținta unei acțiuni hibride agresive ruse”.

Ce a fost dureros în toată această perioadă e că în loc să tăiem porcul, să căutăm brad, să lenevim efectiv după o zi de muncă, noi ne stresam, Să ne înțelegem propriii concetățeni, colegi, prieteni. Dar sincer… găsiți Dvs vreo altă țară în care femeile să fie misogine și să nu voteze în ruptul capului o blondă, în care romii să voteze cu legionarii, un candidat care poate la ora asta e Președinte (pagina de față s-a scris de vineri…) să vrea Pace la fiecare două fraze, dar între timp să vrea stagiu militar obligatoriu, să nu vrea NATO, dar să vrea musai să verifice el ce e cu acolo la Scutul de la Deveselu. Iar lista, să ne iertați da’-i musai, se completează cu românii noștri ce au emigrat la mai bine, în Vest, dar au ales să voteze Est pentru ai lor cei de-acasă… Apropo, s-a lămurit și povestea celei mai vechi meserii din lume…s-au comasat, de când avem parlamentar fostă videochatistă.

Candidatul prezidențiabil? Da, nici doamna nu e perfectă, nu are de unde să fie. Dar presa austriacă zice că nu știe ce a făcut omul celălalt 10 ani în Austria. A luat cu totul speech-uri din seriale (Newsroom, excelentă serie cu și despre o echipă de știri ce încearcă să spună NUMAI adevărul, în ciuda conducerii, a acționarilor, a presiunilor…Ironic, nu?). A luat din propaganda rusă povestea cu oameni săraci din sate, care și-au vândut rinichii ca să trăiască. Nu vorbește cu presa, emite doar comunicate. Nu că președintele anterior ar fi vorbit. Apoi, susținerea din partea unor interlopi, să ne iertați, nu ne dă nicio urmă de liniște. La fel firme sponsor din Africa de Sud, ce au dispărut subit. Apoi, cafeluța cu liderul Mișcării Legionare…ce face tabere paramilitare sub ochii instituțiilor, alt semn mare de întrebare.

La final, citând din oameni faini de pe Net, cu ciuda de a nu fi fost cel care a scos asemenea perle, iată păreri de oameni faini: „Nu ai cum să fii optimist atunci când vezi că forțele oculte și-au dat mâna cu cele inculte”. Altul. „Băiatul Georgescu e cumva opusul lui Hagi. Adică ce zice Hagi pare că n-are sens da’ are, iar ce spune Georgescu pare că are sens, da’ n-are”. Alta, dar asta era mimă: ”Cel mai mare merit al meu? Am reușit să spăl pe creier niște idioți care n-au așa ceva”. Alt mim, de această dată de la Ioha­nnis: „Dacă nu vă hotărâți, eu pot să mai rămân…” Alt citat, dar îngrijorător, din Alexander Dugin: „Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia” Brrrr… Alta. „Nu poți lăsa copiii să se joace cu democrația. Miza e prea mare”. „Iubirea de țară e ca orice dragoste. Dacă iubești pe cineva vrei să-l vezi liber, fericit, sănătos, nu închis, izolat, bolnav de ideologii extremiste”. Dar avem și un citat din oficial autohton, de o subtilitate care ne scapă! „Suntem o comunitate! Noi, cei de stânga, dorim să iasă cineva, nu să iasă altcineva!” Adică…?

Ce-aveți, bă, cu gheii?

Nu, serios. Când v-a deranjat, atacat, tachinat, violat vreunul, la drumul mare? Când v-a făcut ultima oară cu ochiul vreunul, stimați domni? Doamnele, ceva? Vreo ghei-șă v-a atacat, la muncă, la cheful de 8 Martie? Nu vi se pare că sunteți flagran t manipulați aducând acum în discuție ca argument electoral gheii? Mai mult, pozele acelea exagerate, luate din parade de aiurea, nu de la noi? Ei există dintotdeauna, încă amintiți din Biblie, din Roma Antică, ba există și-n lumea animalelor. Nu prea aveți ce le face, există! Asta e. Nu e numai o deturnare a atenției de la problemele țării, dar e o manipulare crasă. Da’ să observați că Banca Națională se chinuie să țină sus moneda să nu cadă, că Bursa țării a căzut cu 10%, că nu mai vin banii PNRR, că suntem evaluați la BBB-, categoria junk, ca economie, mai jos e ultima treaptă care zice „nu investiți acolo”? Că se vorbește de naționalizare, de basme cu combustibilul la un leu, iar voi stați cu palma la c… să nu vă atace careva?

Am crezut că nimeni

De 1 decembrie am făcut cu totul altceva decât să ne amintim de Marea Unire. Și totuși, politicieni puși pe bară au făcut-o. Hai să salutăm. „Pentru mine, maramureșean din Țara Codrului, comuna Băsești ocupă un loc special în mintea și inima mea și prezența mea aici, de 1 Decembrie, este o obligație de suflet. Aici e locul în care spiritul lui George Pop de Băsești, marele patriot român care a prezidat Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, este prezent la tot pasul, în muzeul care adăpostește urmele vieții sale, pe potecile care ajung la Teiul Unirii și mai ales în memoria oamenilor locului. Alături de primarul comunei Băsești, am depus astăzi o coroană de flori la bustul marelui patriot român”. Respect.

Mesaj de intelectual, omis

Nu vrem să „deconspirăm” intelectualul, nici pagina unde a scris. Noi zicem că avea un fir elegant de ironie, era pe o pagină cu omagii, dar am salutat ideea, chiar ironia. „Vă mulțumim pentru deosebita și eficienta implicare în acest Proces Dificil de a nu lăsa România să cadă în brațele însângerate ale lui Putin! Agenții lui Putin, acel G spion obscur și periculos, acel Partid al lui G, au reușit cu mare succes să manipuleze prin media milioane de români, frustrați și neinformați, să răspundă favorabil în PROCESUL DE MANIPULARE la acțiunile FSB, serviciul spionaj rus! Suntem un exemplu standard pentru Manualele de Manipulare. Studiu de caz! Voi scrie și eu un studiu despre aceste fenomene, pe care o să-l public într-o revistă de specialitate!”

Ironia salvează nimic

Partidul minorităților naționale ce contează întotdeauna după alegeri se împăunează: „Am învins în Maramureș!” Cum? Când? Ce date aveți? Nouă ni s-a părut că abia ați scos un parlamentar, nu c-ați fi învins. Dar e bine să fiți optimiști. Hai, ați învins, dacă ziceți, deși după scorul prezidențiabilului Dvs, temerea era că înfrângeți, nu învingeți!

Această pagină este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.