53 milioane lei pentru reabilitarea cinematografului Dacia din Baia Mare

După ce imobilul a rămas în paragină, de peste 10 ani, iată că primăria ne aduce o veste bună, “un cadou de Crăciun în avans pentru Baia Mare”

“La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației am semnat contractul de finanțare de aproape 53 milioane lei pentru reabilitarea Cinematografului Dacia. La doar 3 luni de când am depus primele documente, pentru a intra pe lista sinteză, am semnat acum contractul de finanțare în prezența domnului Alexandru Stoica, secretar de stat în Minister și a lui Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș” – a spus primarul Doru Dăncuș,

În clădirea cinematografului va funcționa primul centru multifunc­țional dedicat tinerilor. În câteva zile urmează să demareze procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor și, dacă totul merge bine, în maximum 5 luni s-ar putea da drumul lucrărilor.

Construcția cinematografului Dacia a început în 1962 și s-a finalizat în 1967, având o capacitate de 800 de locuri.